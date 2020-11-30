Помогает выжить: врач рассказала, что спасает пациентов с COVID-19

Аспирин может помочь пациентам с коронавирусом выжить / Фото Reuters

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказал о том, какой препарат может помочь пациентам с коронавирусом.

В своем Facebook, сославшись на результаты исследования Medscape, она сообщила, что аспирин может помочь пациентам с коронавирусом выжить, помогая предотвратить образование тромбов в органах.

Врач сообщила о том, что аспирин уже добавлен в исследование рандомизированной оценки терапии COVID-19 (Recovery).

Она также привела результаты исследования Медицинской школы Университета Мэриленда, которое показало, что у пациентов с COVID-19 было меньше осложнений при приеме аспирина.

Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% – на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице, добавила Голубовская.

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Напомним, ранее американский ученый, автор книги о пандемии COVID-19 Роберт Куллахан заявил о том, что человечество утратило шанс применять популярные средства, которые помогают на ранних стадиях коронавируса, а также действующие в тяжелых случаях.

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