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Помогает выжить: врач рассказала, что спасает пациентов с COVID-19

30 ноября 2020, 10:29

Аспирин уже добавлен в исследование рандомизированной оценки терапии COVID-19.

коронавирус
Аспирин может помочь пациентам с коронавирусом выжить / Фото Reuters

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказал о том, какой препарат может помочь пациентам с коронавирусом.

В своем Facebook, сославшись на результаты исследования Medscape, она сообщила, что аспирин может помочь пациентам с коронавирусом выжить, помогая предотвратить образование тромбов в органах.

Врач сообщила о том, что аспирин уже добавлен в исследование рандомизированной оценки терапии COVID-19 (Recovery).

Она также привела результаты исследования Медицинской школы Университета Мэриленда, которое показало, что у пациентов с COVID-19 было меньше осложнений при приеме аспирина.

Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% – на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице, добавила Голубовская.

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Напомним, ранее американский ученый, автор книги о пандемии COVID-19 Роберт Куллахан заявил о том, что человечество утратило шанс применять популярные средства, которые помогают на ранних стадиях коронавируса, а также действующие в тяжелых случаях.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки зафиксировано 9 тыс. 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 114 человек.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 161 человек; летальных случаев - 114; выздоровели 5 тыс. 771 человек; проведено тестирований за сутки - 31 тыс. 901 (в том числе методом ПЦР - 26 тыс. 290, методом ИФА - 5 тыс. 611).
  • За все время пандемии в Украине заболели 732 тыс. 625 человек; выздоровели 345 тыс. 149 человек; летальных исходов - 12 тыс. 327; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 528 тыс. 772.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
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