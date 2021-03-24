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Жителям красной зоны Украины выплатят помощь: кому и сколько

24 марта 2021, 14:00

Власти готовы выплатить помощь ФОП и не только, поделился Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, что в красной зоне некоторые жители получат помощь
В красной зоне некоторые жители получат помощь, сообщил Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что власти разработали комплекс мер для поддержки физических лиц-предпринимателей (чаще используется украинская версия аббревиатуры – ФОП) и сотрудников предприятий, которые понесут потери из-за введения ограничений красной карантинной зоны.

Власти готовы выплатить помощь ФОПам и работникам предприятий в сумме 8 тысяч гривен, рассказал Шмыгаль во время заседания Кабмина, которое транслировалось в YouTube.

По словам главы правительства, власти на местах тоже должны поддержать людей материально.

"…Государство готово выплатить соответствующим ФОПам и работникам предприятий… по 8 тысяч гривен. Но кроме этого, конечно, мы будем ждать поддержки местных органов", – сказал премьер.

Нардеп от партии Слуга народа Николай Тищенко в Telegram написал, что выплата денежной помощи бизнесу и сотрудникам в красной зоне – личное поручение президента Владимира Зеленского.

  • Напомним, Верховная Рада в начале декабря 2020 года одобрила закон, согласно которому ФОПам и наемным работникам, которые вынужденно остались без дохода из-за введения жесткого карантина, гарантируется выплата 8 тысяч грн помощи.
  • Локдаун в Украине был в январе 2021 года – с 8 по 25 число. Потом в стране снова начал действовать адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер доверили местным властям.
  • Государство поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В красной зоне самый строгий карантин. По состоянию на 24 марта "красные" в нашей стране Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Черновицкая, Сумская области и Киев.
Владимир Зеленский матпомощь Николай Тищенко ФОП Денис Шмыгаль
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