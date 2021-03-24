Жителям красной зоны Украины выплатят помощь: кому и сколько

В красной зоне некоторые жители получат помощь, сообщил Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что власти разработали комплекс мер для поддержки физических лиц-предпринимателей (чаще используется украинская версия аббревиатуры – ФОП) и сотрудников предприятий, которые понесут потери из-за введения ограничений красной карантинной зоны.

Власти готовы выплатить помощь ФОПам и работникам предприятий в сумме 8 тысяч гривен, рассказал Шмыгаль во время заседания Кабмина, которое транслировалось в YouTube.

По словам главы правительства, власти на местах тоже должны поддержать людей материально.

"…Государство готово выплатить соответствующим ФОПам и работникам предприятий… по 8 тысяч гривен. Но кроме этого, конечно, мы будем ждать поддержки местных органов", – сказал премьер.

Нардеп от партии Слуга народа Николай Тищенко в Telegram написал, что выплата денежной помощи бизнесу и сотрудникам в красной зоне – личное поручение президента Владимира Зеленского.