Популярный жаропонижающий препарат может защитить от COVID-19 – ученые

У тех, кто регулярно принимал аспирин, вероятность заразиться коронавирусом была на 29% ниже / УНИАН

Популярный жаропонижающий препарат аспирин может предотвратить заражение коронавирусом и сократить продолжительность заболевания.

К такому выводу пришли ученые из Израиля. Исследование провела команда специалистов из Leumit Health Care Services, Университета Бар-Илан и Медицинского центра Барзилай, сообщает The Jerusalem Post.

Ученые проанализировали данные примерно 10 тысяч израильтян, которые прошли тестирование на COVID-19 в период с 1 февраля по 30 июня 2020 года.

В процессе исследования они сравнили тех пациентов, которые регулярно принимают низкие дозы аспирина в качестве лекарства для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, с теми, кто этого не делает. Выяснилось, что у первой группы вероятность заразиться вирусом на 29% ниже, чем у второй.

Также ученые заметили, что люди, которые принимали аспирин и заразились коронавирусом, выздоравливали в среднем на два или три дня быстрее. Кроме того, время, необходимое этим пациентам для получения отрицательного результата теста на вирус после положительного теста, было значительно меньше.

Профессор Эли Маген из медицинского центра Барзилай, возглавлявший исследование, отметил, что вывод о возможном положительном воздействии низких доз аспирина на инфекцию COVID-19 является "предварительным, но очень многообещающим". Медики заявили, что намерены продолжить изучение этого вопроса.

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