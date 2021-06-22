Поражает мозг: ученые объяснили опасность потери обоняния и вкуса при COVID-19

Коронавирус поражает мозг / Фото Reuters

Исследователи из Оксфордского университета и Имперского коледжа Лондона обнаружили возможную причину потери вкуса и запаха при заболевании коронавирусом. Результаты своего исследования они опубликовали на платформе medRxiv.

Отмечается, что эксперты проанализировали 782 пациента до и после пандемии. В частности, им просканировали головной мозг. У 394 больных COVID-19 выявили, что после перенесенного заболевания в их мозге уменьшилось количество серого вещества.

Читайте такжеВрач предупредил украинцев о новом и очень опасном штамме коронавирусаИсследователи связывают это с искажением либо же полной потерей вкуса и запаха, ведь уменьшение количества данного вещества было зафиксировано именно в обласятях мозга, которые отвечают за данные функции.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что потерявшие обоняние пациенты, которые переболели COVID-19, не должны использовать кортикостероидные препараты для возвращения способности чувствовать запахи. Потому что они могут не сработать, поскольку они обычно помогают пациентам с заложенным носом или воспалением.

Также ранее исследователи утверждали, что при заражении коронавирусом потеря обоняния происходит из-за поражения нервной системы, и предыдущие исследования не продемонстрировали действенность таких препаратов.

Тем не менее, обоняние можно восстановить быстрее, если его тренировать, что подтверждено доказательной базой. Пациентам обычно советуют использовать для этого четыре источника запахов: гвоздику, розу, лимон и эвкалипт. Однако для достижения лучших результатов запахи стоит менять каждые двенадцать недель.