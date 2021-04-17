После коронавируса человек вылечился от рака: что говорят врачи

Это уникальный случай, так как обычно всё бывает с точностью до наоборот: коронавирус становится предвестником онкологии.
Пожилой британец (ему уже исполнился 61 год) неожиданно вылечился от рака после заражения коронавирусом. У пациента исчезли раковые клетки, констатировали медики.
Это уникальный случай, так как обычно всё бывает с точностью до наоборот: коронавирус становится предвестником онкологии, отмечает немецкое издание Focus.
Изначально у пациента была диагностирована лифома Ходжкина (так называют рак лимфатической системы). Ему назначили курс химиотерапии, однако пройти его тот не успел, так как заразился коронавирусом.
От коронавируса британца успешно излечили – и тут оказалось, что и раковых клеток в его организме больше нет.
Эксперты выдвинули гипотезу, что организм мужчины выделил большое количество Т-клеток. Речь идет о белых кровяных тельцах, что способны уничтожать инфицированные вирусом клетки.
Онколог и инфекционист, профессор Михаэль фон Бергвельт уже призвал других пациентов с онкологией не пытаться вылечиться с помощью коронавируса, так как в большинстве случаев COVID-19 лишь усугубляет ситуацию с раком.
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