После прививки вакциной Pfizer американка попала в больницу

В США началась кампания по вакцинации от COVID-19/ Reuters

В США стартовала массовая вакцинация от коронавируса. С понедельника, 14 декабря, американцы начали получать прививки вакциной от COVID-19, разработанной компанией Pfizer (США) и ее немецким партнером BioNTech.

Стало известно, что у медработницы из штата Аляска после прививки развилась сильная аллергическая реакция. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии. Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин.

Женщину госпитализировали. Сообщается, что на данный момент она здорова.

Пресс-секретарь Pfizer Джерика Питтс заявила, что компания пока не располагает всеми подробностями этого инцидента, но работает с местными органами здравоохранения.

"Мы будем внимательно отслеживать все сообщения, указывающие на серьезные аллергические реакции после вакцинации, и при необходимости обновлять формулировки на этикетках", - заверила Питтс.

Отметим, ранее Федеральное управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пришло к выводу, что можно продолжать прививать аллергиков. Однако людям, у которых ранее развивались аллергические реакции, необходимо проконсультироваться с врачом. Во время вакцинации аллергиков период наблюдения должен продлится дольше, чем стандартные 15 минут.

В свою очередь, в компании Pfizer рассказали о всех побочных эффектах препарата от коронавируса. Согласно отчету, все они, кроме аллергии, имели легкий характер.

Вакцина Pfizer - побочные эффекты

повышение температуры тела;

мышечные боли;

покраснение и локальное повышение температуры по месту инъекции;

боли в суставах;

озноб;

головная боль;

утомляемость.

У 1% вакцинированных отмечалась рвота, у 8% — понос. В фармакомпании добавили, что все побочные эффекты полностью исчезали через несколько часов.

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