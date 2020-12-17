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После прививки вакциной Pfizer американка попала в больницу

17 декабря 2020, 07:02
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После введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.

вакцина,коронавирус
В США началась кампания по вакцинации от COVID-19/ Reuters

В США стартовала массовая вакцинация от коронавируса. С понедельника, 14 декабря, американцы начали получать прививки вакциной от COVID-19, разработанной компанией Pfizer (США) и ее немецким партнером BioNTech.

Стало известно, что у медработницы из штата Аляска после прививки развилась сильная аллергическая реакция. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии. Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин.

Женщину госпитализировали. Сообщается, что на данный момент она здорова.

Пресс-секретарь Pfizer Джерика Питтс заявила, что компания пока не располагает всеми подробностями этого инцидента, но работает с местными органами здравоохранения.

"Мы будем внимательно отслеживать все сообщения, указывающие на серьезные аллергические реакции после вакцинации, и при необходимости обновлять формулировки на этикетках", - заверила Питтс.

Отметим, ранее Федеральное управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пришло к выводу, что можно продолжать прививать аллергиков. Однако людям, у которых ранее развивались аллергические реакции, необходимо проконсультироваться с врачом. Во время вакцинации аллергиков период наблюдения должен продлится дольше, чем стандартные 15 минут.

В свою очередь, в компании Pfizer рассказали о всех побочных эффектах препарата от коронавируса. Согласно отчету, все они, кроме аллергии, имели легкий характер.

Вакцина Pfizer - побочные эффекты

  • повышение температуры тела;
  • мышечные боли;
  • покраснение и локальное повышение температуры по месту инъекции;
  • боли в суставах;
  • озноб;
  • головная боль;
  • утомляемость.

У 1% вакцинированных отмечалась рвота, у 8% — понос. В фармакомпании добавили, что все побочные эффекты полностью исчезали через несколько часов.

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Вакцинация от коронавируса – новости:

  • Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса. Стало известно, кто получил первую прививку.
  • Компании Pfizer и BioNTech пообещали до конца следующего года доставить по всему миру как минимум 1,3 млрд доз своей вакцины. Данная вакцина является двухфазной. Кроме того препарат необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию, а после размораживания его срок годности - только около пяти дней при температуре 2-8 градусов.
  • Вакцину Pfizer/BioNTech одобрили минимум в пяти странах мира - в Великобритании, Бахрейне, Канаде, Саудовской Аравии и Мексике.

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