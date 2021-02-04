После вакцины от коронавируса Pfizer скончались десятки людей

В Швеции скончались 55 человек после прививки от COVID-19 / Reuters

В Швеции после вакцины от коронавируса скончались 55 человек. Как сообщили в государственном агентстве по фармацевтическим препаратам, по состоянию на 3 февраля, в Швеции зарегистрировано 532 сообщения о побочных эффектах, возникших у людей на вакцину от COVID-19.

Как пишет Fria Tider, из них 189 случаев классифицированы как серьезные. Специалисты также указали на десятки смертей, которые, по предварительным данным, были спровоцированы введением вакцины.

"В общей сложности после сделанной прививки препаратом Pfizer скончались 54 человека, а еще один житель страны умер после вакцинации препаратом Moderna", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСкончались после вакцины от коронавируса: иммунолог назвал причину смертей

Отметим, Украина в феврале 2021 года получил первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Вакцинация в Украине начнется с медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: