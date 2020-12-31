Последствия COVID-19: в Минздраве рассказали, как восстановиться после болезни

Пациентам с коронавирусом, у которых выявлено 70-80% поражения легких, требуется кислородная терапия, отметил Виктор Ляшко.
Люди по-разному переносят заболевание COVID-19, поэтому не существует единого и универсального метода реабилитации после болезни. В случае серьезного поражения легких у пациентов может сформироваться фиброз, который вредит работе дыхательной системы. В таких случаях людям требуется кислородная терапия.
"Если на компьютерной томографии выявляют 70-80 процентов поражения легких, в дальнейшем может сформироваться фиброз, приводящий к снижению эффективности дыхательной системы, то есть к уменьшению насыщения крови кислородом. Поэтому после лечения требуется кислородная терапия", - рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию Факты, отмечая, что в определенных случаев требуется лечение последствий заражения коронавирусной инфекцией.Читайте такжеВрач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса
Врач подчеркнул, что универсальных советов о реабилитации после данной болезни нет, однако существует несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание:
- Соблюдение режима питания – организму требуются витамины и микроэлементы
- Воздержание от серьезных физических нагрузок в течение 2-3 месяцев
- Регулярная консультация с медицинскими специалистами.
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