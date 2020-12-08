Последствия коронавируса: названа главная угроза для молодежи

COVID-19 способен негативно влиять на сон, поделился врач.
Генсекретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти сообщил, что есть серьезное последствие коронавируса COVID-19 для молодых людей.
После вируса для молодежи главной угрозой являются психологические проблемы, рассказал врач РИА Новости.
По его словам, около 30% молодых людей, которые перебороли COVID-19, жалуются на бессонницу, переменчивость настроения и тревожность
Медик добавил, что влияние коронавируса на психику человека видно и в ходе самой болезни.
"…У молодых людей от 20 до 40 лет после заражения возникает эмоциональный эффект, при котором каждый сигнал организма ощущается в многократном объеме", – заявил собеседник.
- Ранее российский врач, завотделом сомнологии в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии Александр Мельников говорил, что коронавирус способен провоцировать поражение нервной системы, может возникнуть паралич.
- Эксперт отмечал, что из-за вируса возможен инсульт. Медик подчеркнул, что COVID-19 также способен вызывать снижение силы мышц.
Автор: Екатерина Присяжнюк