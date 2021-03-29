Посол рассказал о побочных эффектах китайской вакцины в Бразилии

В Бразилии вакцину протестировали на 9 тысячах добровольцев, заявил посол Украины в этой стране. Он рассказал, какие побочные эффекты там зафиксированы.
Тяжелые побочные эффекты от китайской вакцины против коронавируса CoronaVac до сих пор не были обнаружены в Бразилии, где всеобщая вакцинация началась 17 января, рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко.
"Тяжелые побочные эффекты от вакцины CoronaVac до сих пор не были обнаружены в Бразилии. Вакцину протестировали на 9 тыс. добровольцев. При этом у 35% участников были зафиксированы усталость и головная боль. Некоторые жаловались на отек и боль в месте прививки", - рассказал Троненко в комментарии Укринформ.
Он также отметил, что в результате совместного исследования Института "Бутантан" в партнерстве с Институтом биомедицинских наук Университета Сан-Пауло (USP) было установлено, что иммунизатор обеспечивает защиту от новых штаммов вируса Sars-CoV-2.
Дипломат рассказал, что вакцинация в Бразилии началась 17 января, когда в Сан-Пауло первые сто медиков получили прививки вакциной CoronaVac.
"Сейчас вакцинируют людей пожилого возраста, начиная от 100 до 65 лет, и группы риска: людей с врожденными пороками, хроническими болезнями, беспризорных и представителей коренных народов страны. Далее запланирована вакцинация работников образования, силовых структур и лиц в пенитенциарных заведениях", - объяснил Троненко.
Китайская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
- До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
- Китайская вакцина от коронавируса Sinovac такая же эффективная, как индийская вакцина Covishield от Oxford/AstraZeneca, заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он подчеркнул, что медики не будут ставить приоритеты, кому какую вакцину колоть.