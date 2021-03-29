Посол рассказал о побочных эффектах китайской вакцины в Бразилии / Reuters

Тяжелые побочные эффекты от китайской вакцины против коронавируса CoronaVac до сих пор не были обнаружены в Бразилии, где всеобщая вакцинация началась 17 января, рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко.

"Тяжелые побочные эффекты от вакцины CoronaVac до сих пор не были обнаружены в Бразилии. Вакцину протестировали на 9 тыс. добровольцев. При этом у 35% участников были зафиксированы усталость и головная боль. Некоторые жаловались на отек и боль в месте прививки", - рассказал Троненко в комментарии Укринформ.

Он также отметил, что в результате совместного исследования Института "Бутантан" в партнерстве с Институтом биомедицинских наук Университета Сан-Пауло (USP) было установлено, что иммунизатор обеспечивает защиту от новых штаммов вируса Sars-CoV-2.

Дипломат рассказал, что вакцинация в Бразилии началась 17 января, когда в Сан-Пауло первые сто медиков получили прививки вакциной CoronaVac.

"Сейчас вакцинируют людей пожилого возраста, начиная от 100 до 65 лет, и группы риска: людей с врожденными пороками, хроническими болезнями, беспризорных и представителей коренных народов страны. Далее запланирована вакцинация работников образования, силовых структур и лиц в пенитенциарных заведениях", - объяснил Троненко.

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