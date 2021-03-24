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Поставки вакцины CoviShield в Украину оказались под угрозой срыва

24 марта 2021, 19:23
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Индия может остановить остановить поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Вакцина CoviShield
В Раде рассказали о возможной задержки с поставкой Covishield / Reuters

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от Слуги народа Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины от коронавируса CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок.

"Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок", — написал Радуцкий на своей странице в Facebook

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.

Парламентарий отметил, что МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca CoviShield, поставляемых в Украину.

Индийская сторона отмечает, что вакцина AstraZeneca CoviShield является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения. Только на территории Европы и Индии уже было использовано около 50 миллионов доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие, — подчеркнул он.

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Радуцкий отметил, что Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии.

"Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства", — добавил он.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В понедельник, 22 марта, в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса. Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов, заработали стационарные пункты, где будут делать прививки.
  • На втором этапе началась вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом.
  • Также были обнародованы новые данные об эффективности вакцины AstraZeneca.
  • Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

Михаил Радуцкий вакцина от коронавируса индийская вакцина CoviShield
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