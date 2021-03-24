Поставки вакцины CoviShield в Украину оказались под угрозой срыва

В Раде рассказали о возможной задержки с поставкой Covishield / Reuters

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от Слуги народа Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины от коронавируса CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок.

"Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок", — написал Радуцкий на своей странице в Facebook

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.

Парламентарий отметил, что МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca CoviShield, поставляемых в Украину.

Индийская сторона отмечает, что вакцина AstraZeneca CoviShield является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения. Только на территории Европы и Индии уже было использовано около 50 миллионов доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие, — подчеркнул он.

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Радуцкий отметил, что Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии.

"Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства", — добавил он.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

В понедельник, 22 марта, в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса. Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов, заработали стационарные пункты, где будут делать прививки.

На втором этапе началась вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом.

Также были обнародованы новые данные об эффективности вакцины AstraZeneca.

Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.