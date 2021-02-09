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Поставку китайской вакцины от коронавируса в Украину просят перенести - Reuters

9 февраля 2021, 15:48

План Украины по применению китайской вакцины от коронавируса Sinovac с марта может быть отложен.

вакцина
Поставку китайской вакцины от коронавируса в Украину просят перенести / Reuters

Поставки вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac для Украины могут задержаться. Украинский поставщик этой вакцины просит разрешить перенос поставки первой партии на апрель.

Как сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании "Лекхим" украинскому правительству, план Украины по применению вакцины Sinovac с марта может быть отложен. Это связано с задержками со стороны регулирующих органов.

В письме от 3 февраля импортер просил правительство Украины разрешить перенос поставок на апрель в связи с поздним решением Китая, который одобрил вакцину, и принятием Верховной радой специального закона о регистрации вакцин.

"Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между ОАО "Лекхим" и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", - говорится в письме.

Кроме того, в письме "Лекхим" просит изменить способ определения эффективности вакцины. Согласно контракту, для поставок требуется эффективность не менее 70%. Источник издания в Минздраве Украины не исключил, что могут возникнуть проблемы с соблюдением этого критерия.

Reuters отмечает, что компания, Sinovac и Министерство иностранных дел Китая не ответили на запросы о комментариях. Как и пресс-служба Минздрава Украины.

В то же время в "Медицинских закупках Украины" подтвердили, что получили обращение от "Лекхим".

Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:

  • 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
  • 29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме
  • 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.

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