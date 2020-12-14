Постковидный синдром - врач рассказала, чем он опасен

Врач рассказала, чем опасен постковидный синдром / УНИАН

Светлана Куницина, известный украинский врач-инфекционис, в деталях описала так называемый "постковидный синдром" ‒ остаточные явления после перенесенного COVID-19 (которые еще длительный период времени не дают людям вернуться к полноценной жизни).

Полный текст рассказа медика опубликован на ее странице в социальной сети Facebook. По словам Кунициной, исходя из результатов некоторых исследований, до 80% людей страдают последствиями перенесенного COVID-19 еще на протяжении нескольких месяцев. Такое явление называют "постковидный синдром" (он же "длительный ковид").

Медик говорит, что те, кто перенес коронавирус в легкой форме, все равно рискуют получить длительные осложнения. В частности, специалисты Американского центра по контролю и профилактике заболеваний после исследований выяснили, что около 30% таких пациентов еще две-три недели возвращаются к тому состоянию здоровья, которое было до COVID-19. А те, кто переболел в тяжелой форме, могут возвращаться к норме месяцы и месяцы.

Как пишет Куницина, чем старше человек и чем больше у него хронических болезней, тем сложнее восстановить здоровье.

Читайте такжеЛечение коронавируса антибиотиками: врач показал на фото жуткие последствия

Напомним, ранее Главред сообщал: