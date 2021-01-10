"Потеряем много людей": иммунолог объяснил провал с вакцинацией в Украине

Врач оценил ситуацию с вакцинированием в Украине / Reuters

Весной в Украине вакцина от коронавируса может понадобиться только тем, "кто переживет зиму", заявил врач-иммунолог Борис Донской.

В интервью Оbozrevatel он раскритиковал позицию Минздрав относительно заключения контрактов на поставку вакцины от COVID-19: "Я думаю, что это сейчас на уровне информационного шума, потому что когда вы заключаете контракт, вы четко говорите дату, объем поставки, что это будет и когда".

По его мнению, никакого контракта Украина еще не заключила, а на сегодня лишь ведутся переговоры на эту тему.

Говоря о вероятности начала вакцинации весной 2021 года иммунолог отметил: "Надеюсь … что добрые страны все же подарят нам немножко этих вакцин. Потому что еще дальше, летом и осенью, в этом уже не будет смысла. Хотя и весна – это все равно уже слишком поздно. Мы уже слишком много потеряем людей".

Он убежден в том, что Украина может потерять время, если вопрос с поставкой вакцины затянется.

"Самое главное даже не эти цифры (количества лоз вакцин, - ред.). Дело в том, когда это будет. Потому что если это будет в сентябре, то нам уже и 3 миллионов будет много. У нас не будет столько людей, которые еще не переболели. Схема прекрасная, только в ней не хватает самого препарата. Сами по себе схемы без договоренности, без контракта и без поставки не сработают, сколько их ни рисуй", - добавил Донской.

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