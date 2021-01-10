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"Потеряем много людей": иммунолог объяснил провал с вакцинацией в Украине

10 января 2021, 13:33
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Украина может потерять время, если вопрос с поставкой вакцины затянется, подчеркнул Борис Донской.

Вакцина
Врач оценил ситуацию с вакцинированием в Украине / Reuters

Весной в Украине вакцина от коронавируса может понадобиться только тем, "кто переживет зиму", заявил врач-иммунолог Борис Донской.

В интервью Оbozrevatel он раскритиковал позицию Минздрав относительно заключения контрактов на поставку вакцины от COVID-19: "Я думаю, что это сейчас на уровне информационного шума, потому что когда вы заключаете контракт, вы четко говорите дату, объем поставки, что это будет и когда".

По его мнению, никакого контракта Украина еще не заключила, а на сегодня лишь ведутся переговоры на эту тему.

Говоря о вероятности начала вакцинации весной 2021 года иммунолог отметил: "Надеюсь … что добрые страны все же подарят нам немножко этих вакцин. Потому что еще дальше, летом и осенью, в этом уже не будет смысла. Хотя и весна – это все равно уже слишком поздно. Мы уже слишком много потеряем людей".

Он убежден в том, что Украина может потерять время, если вопрос с поставкой вакцины затянется.

"Самое главное даже не эти цифры (количества лоз вакцин, - ред.). Дело в том, когда это будет. Потому что если это будет в сентябре, то нам уже и 3 миллионов будет много. У нас не будет столько людей, которые еще не переболели. Схема прекрасная, только в ней не хватает самого препарата. Сами по себе схемы без договоренности, без контракта и без поставки не сработают, сколько их ни рисуй", - добавил Донской.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки выявили немногим более 5 тысяч новых больных COVID-19, зафиксировано 99 летальных исходов.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы – 2 100 человек.
  • По данным Минздрава, за минувшие сутки выписаны 5 292 человека; проведено тестирований – 23 245 (в частности методом ПЦР – 17 718 и методом ИФА – 5 527).
  • За все время пандемии в Украине заболели – 1 115 026 человек; выздоровели - 791 598 человек; летальных исходов - 19 767; проведено ПЦР-тестов – 5 769 908.За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405) областях, в городе Киев (404), а также Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.
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