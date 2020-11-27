"Потеряем много людей": врач объяснила, почему вакцина не остановит пандемию COVID-19

Катерина Булавинова призвала решать проблему с дефицитом кислорода.
В Украине необходимо немедленно решать проблему с кислородом в больницах для пациентов с коронавирусом.
Об этом врач-инфекционист и медицинский эксперт детского фонда UNICEF Катерина Булавинова заявила в интервью Украинской правде.
"Я совершенно не согласна, когда сейчас в Украине так интенсивно обсуждают будущую вакцинацию вместо того, чтобы немедленно решать проблему с кислородом", - подчеркнула она.
В то же время эксперт подчеркнула, что изначальные поставки вакцины в Украину будут невелики.
"Вакцины исходно зайдет не много. И вакцинировать будут в первую очередь медработников и группы риска. Это не остановит пандемию, хотя и позволит разгрузить больницы, защитит тех, кто должен спасать всех остальных", - отметила она.
Медик также обратила внимание на то, что несмотря на предполагаемое начало поставок вакцины от коронавируса, болезнь станет причиной еще многих смертей.
"Но это не изменит общей картины и за год-два мы можем потерять очень много людей. Сегодня фокус должен быть на том, как мы будем спасать тех, кто заболел ковидом, у кого кислородная зависимость, как решать проблему с дефицитом кислорода", - добавила Булавинова.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 16 тыс. 218 новых случаев COVID-19, умерли 192 человека.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 069 человек; летальных случаев - 192; выздоровели 8 тыс. 843 человека; осуществлено тестирований за сутки - 72 тыс. 789 (в том числе методом ПЦР - 46 тыс. 005, методом ИФА - 26 тыс. 784).
- За все время пандемии в Украине: заболели 693 тыс. 407 человек; выздоровели - 326 тыс. 238 человек; летальных исходов - 11 тыс. 909; проведение ПЦР-тестирования - 4 млн 419 тыс. 791.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 773), г. Киев (1 тыс. 520), Запорожской (1 тыс. 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.