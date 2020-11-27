"Потеряем много людей": врач объяснила, почему вакцина не остановит пандемию COVID-19

Врач оценила перспективы поставок вакцины от коронавируса / Фото Reuters

В Украине необходимо немедленно решать проблему с кислородом в больницах для пациентов с коронавирусом.

Об этом врач-инфекционист и медицинский эксперт детского фонда UNICEF Катерина Булавинова заявила в интервью Украинской правде.

"Я совершенно не согласна, когда сейчас в Украине так интенсивно обсуждают будущую вакцинацию вместо того, чтобы немедленно решать проблему с кислородом", - подчеркнула она.

В то же время эксперт подчеркнула, что изначальные поставки вакцины в Украину будут невелики.

"Вакцины исходно зайдет не много. И вакцинировать будут в первую очередь медработников и группы риска. Это не остановит пандемию, хотя и позволит разгрузить больницы, защитит тех, кто должен спасать всех остальных", - отметила она.

Медик также обратила внимание на то, что несмотря на предполагаемое начало поставок вакцины от коронавируса, болезнь станет причиной еще многих смертей.

"Но это не изменит общей картины и за год-два мы можем потерять очень много людей. Сегодня фокус должен быть на том, как мы будем спасать тех, кто заболел ковидом, у кого кислородная зависимость, как решать проблему с дефицитом кислорода", - добавила Булавинова.

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