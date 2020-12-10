"Полный локдаун": Шмыгаль назвал причину ужесточения карантина после Нового года

Разрыв цепочки контактов хотя бы на три недели резко снижает количество заболевших, подчеркнул премьер-министр.
Почти полный разрыв цепочки контактов хотя бы на три недели резко снижает количество заболевших коронавирусом.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Украинской правде.
"Самый эффективный способ от карантина - полный локдаун", - подчеркнул он.
По его словам, в Украине рассматривались различные сценарии противодействия эпидемии коронавируса.
"И карантин выходного дня на длительный период, и полный локдаун частично в декабре и частично в январе, полный длительный локдаун только в декабре. Все считалось с использованием математических моделей, с использованием прогнозов". - отметил премьер-министр.
Отвечая на вопрос, что введение локдауна после Нового года позволит людям заработать на новогодних праздниках, Шмыгаль добавил: "Фактически, это такой баланс. Это то, о чем вы спрашивали - баланс жизни и экономики, который позволит стране пройти более мягко оба кризиса: и коронакризис, связанный с эпидемией, и экономический кризис".
Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.