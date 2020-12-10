"Полный локдаун": Шмыгаль назвал причину ужесточения карантина после Нового года

Денис Шмыгаль

Почти полный разрыв цепочки контактов хотя бы на три недели резко снижает количество заболевших коронавирусом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Украинской правде.

"Самый эффективный способ от карантина - полный локдаун", - подчеркнул он.

По его словам, в Украине рассматривались различные сценарии противодействия эпидемии коронавируса.

"И карантин выходного дня на длительный период, и полный локдаун частично в декабре и частично в январе, полный длительный локдаун только в декабре. Все считалось с использованием математических моделей, с использованием прогнозов". - отметил премьер-министр.

Отвечая на вопрос, что введение локдауна после Нового года позволит людям заработать на новогодних праздниках, Шмыгаль добавил: "Фактически, это такой баланс. Это то, о чем вы спрашивали - баланс жизни и экономики, который позволит стране пройти более мягко оба кризиса: и коронакризис, связанный с эпидемией, и экономический кризис".

Локдаун в Украине: