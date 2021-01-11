Повторное заражение COVID-19: профессор назвал скрытую причину

Коронавирусом еще раз может заразиться человек с необнаруженными генетическими дефектами иммунной системы, поделился профессор / Reuters

Иммунолог, который работает в США, – профессор Янко Николич-Жугич – сообщил, что повторное заражение коронавирусом COVID-19 возможно у человека, в иммунной системе которого есть необнаруженные генетические дефекты.

В одном из исследований говорится, что у около 13% пациентов-мужчин были проблемы с выделением интерферонов первого типа, и именно эти заболевшие имели тяжелую форму коронавируса, рассказал врач в интервью Украинской правде.

Собеседник отметил, что выделение интерферонов первого типа – это самая первая система, которая должна срабатывать в ответ на вторжения вируса в клетки.

"…Когда вы слышите историю о человеке, который переболел на коронавирус, а потом подхватила его опять, существует большая вероятность, что речь идет о том, кто имеет не выявленные генетические дефекты в иммунной системе", – сказал профессор.