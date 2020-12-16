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Повторное заражение коронавирусом: в Минздраве рассказали, кто в зоне риска

16 декабря 2020, 07:35
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Под угрозой в первую очередь те, кто перенес коронавирус в легкой форме.

коронавирус
В Минздраве уточнили, кому грозит повторное заражение коронавирусом / Фото Reuters

Во всем мире, в том числе и в Украине, начали фиксировать повторные случаи заражение коронавирусом, и, хотя данный вопрос еще детально не изучен, вероятно, что под угрозой те, кто перенес заболевание COVID-19 в легкой форме, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины

"Исследования показывают, что у большинства людей, переболевших коронавирусом, вырабатываются антитела. Их уровень зависит от того, как человек перенес болезнь: если в тяжелой форме - антител будет больше, в легкой – меньше", - сказано в сообщении на сайте ЦОЗ.

Кроме того, в Центре отметили, что, когда вирус реплицируется, то есть создает копии самого себя, в новых копиях могут происходить незначительные изменения, которые называют мутациями.

"Периодически мутации приводят к появлению нового варианта вируса, который лучше приспособлен к окружающим условиям по сравнению с исходным", - уточнили в ЦОЗ.

В ведомстве подчеркнули, что процесс мутаций не прекращается, но на данный момент изменения COVID-19 незначительны и это не является угрозой для использования вакцин и диагностических тестов.

В ЦОЗ добавили, что повторное инфицирование коронавирусом фиксировали и в Украине - 0,25% случаев общего числа заражений с начала пандемии. Но на сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются.

Повторное заражение коронавирусом – о чем сообщалось ранее:

  • 11 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в некоторых областях Украины начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом. По его словам, в стране ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора.
  • 19 октября доктор медицинских наук Михаил Пальцев заявил, что повторное заражение коронавирусом обычно протекает тяжелее первого. При этом вместо поражения легких у пациентов развиваются гепатиты, миокардиты и острые гастроэнтериты.
  • 13 октября заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков заявил, что повторное заражение коронавирусом грозит людям с хроническими заболеваниями. По его словам, у людей с такими медицинскими проблемами снижена сопротивляемость организма вирусам.

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