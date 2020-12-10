Повторный коронавирус: эпидемиолог предупредил об опасности

Люди редко болеют коронавирусом во второй раз, отметил врач.
Эпидемиолог и глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин поделился, что повторный коронавирус COVID-19 некоторые пациенты переносили тяжелее.
Повторное заражение вирусом – не массовое явление, такие случаи единичные, рассказал врач в интервью Главреду.
По словам собеседника, он знает нескольких врачей, которые по второму кругу заболели коронавирусом и во второй раз клинически перенесли болезнь намного серьезнее.
"Я не говорю "как правило" (во второй раз пациенты болеют COVID-19 серьезнее – Ред.), но я слышал о том, что люди во второй раз переносили это тяжелее", – сказал Александрин.
- Ранее врач Тарас Жиравецкий говорил, что повторный COVID-19 грозит людям, которые страдают иммунодефицитом.
- Медик добавил, что во второй раз коронавирус могут подхватить люди, которые проходят химиотерапию.
Автор: Екатерина Присяжнюк