Повторный коронавирус: эпидемиолог предупредил об опасности

Врачи во второй раз намного тяжелее переносили коронавирус, поделился эпидемиолог / Reuters

Эпидемиолог и глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин поделился, что повторный коронавирус COVID-19 некоторые пациенты переносили тяжелее.

Повторное заражение вирусом – не массовое явление, такие случаи единичные, рассказал врач в интервью Главреду.

По словам собеседника, он знает нескольких врачей, которые по второму кругу заболели коронавирусом и во второй раз клинически перенесли болезнь намного серьезнее.

"Я не говорю "как правило" (во второй раз пациенты болеют COVID-19 серьезнее – Ред.), но я слышал о том, что люди во второй раз переносили это тяжелее", – сказал Александрин.