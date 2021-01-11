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Повышает риск смерти от COVID-19 в два раза: названа болезнь

11 января 2021, 07:14
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Люди с синдромом сердечной недостаточности должны находиться в высокой группе риска в любом возрасте.

коронавирус
Коронавирус заразил более 90 млн людей во всем мире / Reuters

Коронавирус убил во всем мире почти два миллиона человек, заразились COVID-19 - более 90 миллионов жителей планеты. Ученые продолжают изучать болезнь и, в частности, выяснили, какое заболевание повышает вдвое риск смерти от коронавирусной инфекции.

Речь идет о синдроме сердечной недостаточности. Об этом заявили британские ученые по результатам масштабного исследования, результаты которого опубликованы на сайте ESC Heart Failure.

Люди с синдромом сердечной недостаточности должны находиться в высокой группе риска в любом возрасте. Как заявил ведущий автор работы, кардиолог Амардип Дастидар, таким пациентам следует особо тщательно соблюдать карантинные ограничения.

Отмечается, что из 283 пациентов, поступивших в больницу в Северном Бристоле (Британия) в течение 30 дней, у двух третей была хроническая форма сердечной недостаточности. У этих пациентов также наблюдалась высокая смертность.

"Это напрямую может указывать на взаимодействие или предрасположенность к худшим исходам для пациентов с острой сердечной недостаточностью с наложенной коронавирусной инфекцией", – считает врач.

Справка. Сердечная недостаточность — серьезное заболевание, при котором сердце не справляется со своей функцией. Это означает, что кровь не доставляет органам и тканям столько кислорода и питательных веществ, сколько требуется для нормальной работы, передает heartfailurematters.org.

Сердечная недостаточность часто развивается как осложнение предыдущих или текущих заболеваний, которые повреждают сердечную мышцу или дополнительно нагружают ее. Речь идет об ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда и гипертонической болезни.

К причинам развития сердечной недостаточности относятся: аномальное давление в кровеносных сосудах сердца, заболевания коронарных артерий, клапанов сердца и сердечной мышцы, а также аритмия.

Сердечная недостаточность может развиться в любом возрасте, но чаще всего наблюдается у пожилых людей.

Коронавирус - группы риска:

  • Международная группа ученых ранее заявляла, что в особой группе риска по уровню смертности от коронавируса находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что больше всего рискуют заразиться коронавирусом люди, которые болеют диабетом; граждане, у которых есть хронические заболевания органов дыхания, в первую очередь - легких; а также люди, которые страдают гипертонической болезнью.
  • Австралийский профессор, декан медицинского колледжа университета Джонса Хопкинса Патрисия Дэвидсон также называла подтвержденные группы риска для заражения COVID-19.

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