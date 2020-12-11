Праздник превратиться в траур: ВОЗ бьет тревогу из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 66 млн случаев заражения коронавирусом и 1,5 млн смертей от COVID-19.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что за последние полтора месяца смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, самое большое число случаев заболевания и смертей приходятся на Европу и Америку.
Глава ВОЗ предупредил, что несмотря на то, что приближается праздничный сезон – это время, чтобы расслабиться и "пофестивалить", нельзя ослаблять бдительность.
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"Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем надлежащих мер предосторожности. Готовясь к празднованию в ближайшие недели, тщательно обдумайте свои планы. Если вы живете в районе с высоким уровнем передачи коронавируса, примите все меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и других", - сказал глава ВОЗ.
По его словам, это может быть лучшим подарком, который можно себе сделать – дар здоровья, жизненной любви, радости и надежды.
Пандемия COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
- Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
- В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.