Праздник превратиться в траур: ВОЗ бьет тревогу из-за коронавируса

ВОЗ заявили о высокой смертности от COVID / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что за последние полтора месяца смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, самое большое число случаев заболевания и смертей приходятся на Европу и Америку.

Глава ВОЗ предупредил, что несмотря на то, что приближается праздничный сезон – это время, чтобы расслабиться и "пофестивалить", нельзя ослаблять бдительность.

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"Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем надлежащих мер предосторожности. Готовясь к празднованию в ближайшие недели, тщательно обдумайте свои планы. Если вы живете в районе с высоким уровнем передачи коронавируса, примите все меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и других", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, это может быть лучшим подарком, который можно себе сделать – дар здоровья, жизненной любви, радости и надежды.

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