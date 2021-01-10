"Прекратите врать": в Украине 90% ПЦР-тестов из РФ – глава Национальной медпалаты

Сергей Кравченко рассказал об использовании в Украине российских тестов на коронавирус.
Подавляющее большинство ПЦР тест-систем, которые используются в Украине, имеют российское происхождение, заявил глава Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия Украинский научный центр Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
Как подчеркнул он в своем Facebook, российские ПЦР тест-системы используют как в частной, так и бюджетной сферах.
"Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины Спутник V и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как Вектор-Бест, ДНК-Технология, Амплисенс, Хема", - сообщил эксперт.
По его данным, украинские ПЦР тест-системы, которые производит харьковская компания Астравир, изготовляются на основе компонентов из РФ.
"Согласно украинскому законодательству, и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами (иммунобиопрепаратами). Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя", - добавил Кравченко.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что компания Биолек подала документы на регистрацию российской вакцины от COVID-19 Спутник V на территории Украины.
По его словам, теперь должны быть предоставлены документы, подтверждающие прохождение препаратом всех фаз клинических исследований.
Российская вакцина для Украины:
- В России 8 декабря заявили, что фармкомпания Биолек из Харькова имеет возможность производить российскую вакцину Спутник V. Производственные мощности компании соответствуют стандартам, которые позволяют наладить производство препарата.
- В фармкомпании Биолек в ответ рассказали, что никаких договоренностей с россиянами не заключали. Компания готова производить вакцину только в том случае, если препарат будет зарегистрирован на территории Украины.