Премьер назвал главное условие введения локдауна в Украине

В нашей стране можно избежать ужесточения карантина, полагает Шмыгаль.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что жесткий карантин в Украине – локдаун 2021 для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 введут, если большинство областей попадут в красную карантинную зону.
Кабмину будет делать все, чтобы в нашей стране не нужно было ужесточать ограничительные меры, рассказал премьер во время заседания правительства, которое транслировал YouTube-канал КабМін.
Глава Кабмина добавил, что жесткий карантин не введут, если граждане станут меньше общаться и будут тщательно придерживаться противоэпидемиологических норм.
"Если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные меры на всей территории Украины…", – заявил Шмыгаль.
Читайте такжеСтепанов назвал условие введения нового локдауна в Украине
Напомним, в марте прошлого года стартовала пандемия COVID-19. В нашей стране с 12 марта 2020-го начался жесткий карантин. Позже ограничительные меры смягчали и продляли, заработал адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер начали решать местные власти.
Украину поделили на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. В зеленой зоне самые мягкие ограничительные меры, а в красной – самые жесткие.
В конце 2020-го количество инфицированных подскочило, и Кабмин с 8 по 25 января 2021 года ввел локдаун. После локдауна снова заработал адаптивный карантин.
Всего в Украине 27 регионов, по состоянию на 17 марта в красной карантинной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.