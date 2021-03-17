Премьер назвал главное условие введения локдауна в Украине

Денис Шмыгаль указал на условие, при котором в Украине ужесточат карантин / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что жесткий карантин в Украине – локдаун 2021 для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 введут, если большинство областей попадут в красную карантинную зону.

Кабмину будет делать все, чтобы в нашей стране не нужно было ужесточать ограничительные меры, рассказал премьер во время заседания правительства, которое транслировал YouTube-канал КабМін.

Глава Кабмина добавил, что жесткий карантин не введут, если граждане станут меньше общаться и будут тщательно придерживаться противоэпидемиологических норм.

"Если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные меры на всей территории Украины…", – заявил Шмыгаль.

Напомним, в марте прошлого года стартовала пандемия COVID-19. В нашей стране с 12 марта 2020-го начался жесткий карантин. Позже ограничительные меры смягчали и продляли, заработал адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер начали решать местные власти.

Украину поделили на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. В зеленой зоне самые мягкие ограничительные меры, а в красной – самые жесткие.

В конце 2020-го количество инфицированных подскочило, и Кабмин с 8 по 25 января 2021 года ввел локдаун. После локдауна снова заработал адаптивный карантин.

Всего в Украине 27 регионов, по состоянию на 17 марта в красной карантинной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.