Премьера Словакии выпихивают в отставку из-за поставок российской вакцины

Российская вакцина спровоцировала гонения на премьера Словакии / Reuters

Поставки российской вакцины Спутник V в Словакию рискуют спровоцировать отставку тамошнего премьера Игора Матовича. Ему дают срок до 24 марта уйти в отставку по своей инициативе.

Один из лидеров правящей коалиции и вице-премьер Рихард Сулик сообщил, что отставки премьера Словакии потребовали уже две из четырех партий правительственной коалиции. Эти партии обвинили Матовича в провале борьбы против пандемии COVID-19 в стране, а также в расколе общества, пишет Лента.Ру.

"Слово "хаос" наилучшим образом характеризует первый год работы правительства премьера Игоря Матовича. Он разделяет общество и должен уйти в отставку. У него не хватает менеджерских, личных и коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством. Договоренности, достигнутые с Матовичем, не действуют", — заявил Сулик.

Напомним, в Словакии произошел политический кризис из-за закупки правительством российской вакцины от коронавируса Спутник V, которая пока не прошла сертификацию в Евросоюзе. Политическая сила За народ, а также Партия свободы и солидарности, выразили готовность выйти из правящей коалиции. Ситуация может привести к досрочным парламентским выборам.

Российская вакцина от коронавируса Спутник V: новости