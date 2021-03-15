Премьера Словакии выпихивают в отставку из-за поставок российской вакцины

Отставки премьера Словакии потребовали уже две из четырех партий правительственной коалиции.
Поставки российской вакцины Спутник V в Словакию рискуют спровоцировать отставку тамошнего премьера Игора Матовича. Ему дают срок до 24 марта уйти в отставку по своей инициативе.
Один из лидеров правящей коалиции и вице-премьер Рихард Сулик сообщил, что отставки премьера Словакии потребовали уже две из четырех партий правительственной коалиции. Эти партии обвинили Матовича в провале борьбы против пандемии COVID-19 в стране, а также в расколе общества, пишет Лента.Ру.
"Слово "хаос" наилучшим образом характеризует первый год работы правительства премьера Игоря Матовича. Он разделяет общество и должен уйти в отставку. У него не хватает менеджерских, личных и коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством. Договоренности, достигнутые с Матовичем, не действуют", — заявил Сулик.
Напомним, в Словакии произошел политический кризис из-за закупки правительством российской вакцины от коронавируса Спутник V, которая пока не прошла сертификацию в Евросоюзе. Политическая сила За народ, а также Партия свободы и солидарности, выразили готовность выйти из правящей коалиции. Ситуация может привести к досрочным парламентским выборам.
Российская вакцина от коронавируса Спутник V: новости
- 15 марта сообщалось, что ЕС присматривается к российской вакцине от коронавируса. В течение нескольких месяцев ЕС выражал сомнения относительно Sputnik V, называя вакцину инструментом внешней политики Кремля. Но ситуация меняется, пишет Reuters.
- Ранее в ЕС призвали не спешить одобрять вакцину Спутник V. Создатели российской вакцины потребовали извинений от главы правления EMA Кристы Виртумер-Хохе.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.
- 3 марта глава правительства Словакии Игорь Матович пошутил о том, что словацкие власти расплатились с Россией за поставки вакцины от коронавируса Спутник V "Закарпатской Украиной".
- В тот же день Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за шутку о Закарпатье.
- Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье, которую озвучил глава правительства страны Игорь Матович.