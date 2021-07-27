Препарат будущего: ученые разработали вакцину от коронавируса в таблетках

Вакцина от коронавируса в таблетках / ВВС

Ученые сделали прорыв в методах профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшний день вакцина существует только в инъекциях, однако в будущем ее можно будет принимать в таблетках или с ингаляциями.

Как пишет ВВС, тестовый образец уже разработали в лаборатории Шведского научного парка Медиконе.

По словам химика компании Iconovo Ингемо Андерссона, это - порошковая вакцина, для которой уже есть специальный ингалятор размером с пол коробки для спичек.

Более того, изготовление средства не требует ни больших затрат времени, ни дорогостоящего состава.

Для того, чтобы применить вакцину достаточно просто вытащить небольшой пластиковый талон, положить его в рот и глубоко вдыхать и вдыхать. Таким образом получить прививку можно даже дома.

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"Важным фактором является то, что вы можете очень легко распространять порошковую вакцину без холодовой цепи. Ее можно вводить без помощи медицинских работников", - добавили ученые.

Также отмечается, что препарат использует искусственно созданный белок вируса, который способен выдержать температуру до + 40 ° С, что очень важно для африканских стран.

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