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Препарат будущего: ученые разработали вакцину от коронавируса в таблетках

27 июля 2021, 02:24
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Препарат использует искусственно созданный белок вируса, который способен выдержать температуру до + 40 ° С, что очень важно для африканских стран.

Вакцина от коронавируса в таблетках / ВВС

Ученые сделали прорыв в методах профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшний день вакцина существует только в инъекциях, однако в будущем ее можно будет принимать в таблетках или с ингаляциями.

Как пишет ВВС, тестовый образец уже разработали в лаборатории Шведского научного парка Медиконе.

По словам химика компании Iconovo Ингемо Андерссона, это - порошковая вакцина, для которой уже есть специальный ингалятор размером с пол коробки для спичек.

Более того, изготовление средства не требует ни больших затрат времени, ни дорогостоящего состава.

Для того, чтобы применить вакцину достаточно просто вытащить небольшой пластиковый талон, положить его в рот и глубоко вдыхать и вдыхать. Таким образом получить прививку можно даже дома.

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"Важным фактором является то, что вы можете очень легко распространять порошковую вакцину без холодовой цепи. Ее можно вводить без помощи медицинских работников", - добавили ученые.

Также отмечается, что препарат использует искусственно созданный белок вируса, который способен выдержать температуру до + 40 ° С, что очень важно для африканских стран.

Вакцинация в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • 18 июля стало известно, что Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX.
  • С 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь прививки могут сделать все желающие. При этом больше не нужно записываться на вакцинацию через портал или приложение "Дія".

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