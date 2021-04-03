Президент Аргентины, привитый вакциной Спутник V, заболел COVID-19

Альберто Фернандес в январе публично привился от коронавируса российской вакциной.
Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в январе привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", получил положительный результат антиген-теста на COVID-19.
"Накануне в конце дня после того, как у меня поднялась температура до 37.3 и появилась небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным. Хотя мы ожидаем подтверждения с помощью ПЦР-теста, я уже изолировался, соблюдаю текущий протокол и следую инструкциям моего личного врача", - рассказал Фернандес в Twitter утром в субботу, 3 апреля.
Коронавирус застал президента Аргентины сразу после празднования 62-летия в пятницу.
Отметим, 21 января Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
Чуть позже ситуацию объяснил в комментарии РИА Новости директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжёлые последствия. Те симптомы, о которых сообщается - это гриппоподобный синдром, это не исключено. Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьёзных симптомов не будет", - сказал Гинцбург.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины "Спутник V" 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.