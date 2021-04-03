Президент Аргентины, привитый вакциной Спутник V, заболел COVID-19

Президент Аргентины, привитый российской вакциной Спутник V, заболел COVID-19 / Пресс-служба Минздрава России

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в январе привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", получил положительный результат антиген-теста на COVID-19.

"Накануне в конце дня после того, как у меня поднялась температура до 37.3 и появилась небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным. Хотя мы ожидаем подтверждения с помощью ПЦР-теста, я уже изолировался, соблюдаю текущий протокол и следую инструкциям моего личного врача", - рассказал Фернандес в Twitter утром в субботу, 3 апреля.

Коронавирус застал президента Аргентины сразу после празднования 62-летия в пятницу.

Отметим, 21 января Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Чуть позже ситуацию объяснил в комментарии РИА Новости директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжёлые последствия. Те симптомы, о которых сообщается - это гриппоподобный синдром, это не исключено. Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьёзных симптомов не будет", - сказал Гинцбург.

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