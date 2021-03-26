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COVID-19 в Украине установил антирекорд диагнозов за все время эпидемии

26 марта 2021, 08:19
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В больницы попали еще почти пять тысяч украинцев, а жертвами болезни стали более трехсот пациентов.

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Коронавирус в Украине бьет рекорды / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 18 132 жителей страны. В том числе заболели 923 ребенка и 425 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 826 человек; летальных случаев - 326; выздоровели - 7 138 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 614 707 человек;
  • выздоровели - 1 290 158 человек;
  • летальных исходов - 31 461;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

18 738 человек привиты против COVID-19 за сутки 25 марта 2021 в Украине.

174 325 украинцев получили прививку с начала кампании по вакцинации от коронавируса, из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 26 марта / facebook.com/maksym.stepanov.officia

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1164 случая / 1850 прививок;
  • Винницкая область - 848 случаев / 1150 прививок;
  • Волынская область - 356 случаев / 360 прививок;
  • Днепропетровская область - 1358 случаев / 1380 прививок;
  • Донецкая область - 725 случаев / 130 прививок;
  • Житомирская область - 891 случай / 780 прививок;
  • Закарпатская - 429 случаев / 510 прививок;
  • Запорожская область - 519 случаев / 510 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 402 случая / 918 прививок;
  • Киевская область - 1139 случаев / 1380 прививок;
  • Кировоградская область - 193 случая / 630 прививок;
  • Луганская область - 131 случай / 280 прививок;
  • Львовская область - 1304 случая / 1050 прививок;
  • Николаевская область - 534 случая / 760 прививок;
  • Одесская область - 1545 случаев / 330 прививок;
  • Полтавская область - 669 случаев / 690 прививок;
  • Ровенская область - 554 случая / 670 прививок;
  • Сумская область - 633 случая / 1100 прививок;
  • Тернопольская область - 627 случаев / 820 прививок;
  • Харьковская область - 1204 случая / 480 прививок;
  • Херсонская область - 177 случаев / 950 прививок;
  • Хмельницкая область - 1040 случаев / 240 прививок;
  • Черкасская область - 704 случая / 1000 прививок;
  • Черновицкая область - 587 случаев / 330 прививок;
  • Черниговская область - 399 случаев / 440 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:

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