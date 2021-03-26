COVID-19 в Украине установил антирекорд диагнозов за все время эпидемии

В больницы попали еще почти пять тысяч украинцев, а жертвами болезни стали более трехсот пациентов.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 18 132 жителей страны. В том числе заболели 923 ребенка и 425 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 826 человек; летальных случаев - 326; выздоровели - 7 138 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 614 707 человек;
- выздоровели - 1 290 158 человек;
- летальных исходов - 31 461;
- проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
18 738 человек привиты против COVID-19 за сутки 25 марта 2021 в Украине.
174 325 украинцев получили прививку с начала кампании по вакцинации от коронавируса, из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1164 случая / 1850 прививок;
- Винницкая область - 848 случаев / 1150 прививок;
- Волынская область - 356 случаев / 360 прививок;
- Днепропетровская область - 1358 случаев / 1380 прививок;
- Донецкая область - 725 случаев / 130 прививок;
- Житомирская область - 891 случай / 780 прививок;
- Закарпатская - 429 случаев / 510 прививок;
- Запорожская область - 519 случаев / 510 прививок;
- Ивано-Франковская область - 402 случая / 918 прививок;
- Киевская область - 1139 случаев / 1380 прививок;
- Кировоградская область - 193 случая / 630 прививок;
- Луганская область - 131 случай / 280 прививок;
- Львовская область - 1304 случая / 1050 прививок;
- Николаевская область - 534 случая / 760 прививок;
- Одесская область - 1545 случаев / 330 прививок;
- Полтавская область - 669 случаев / 690 прививок;
- Ровенская область - 554 случая / 670 прививок;
- Сумская область - 633 случая / 1100 прививок;
- Тернопольская область - 627 случаев / 820 прививок;
- Харьковская область - 1204 случая / 480 прививок;
- Херсонская область - 177 случаев / 950 прививок;
- Хмельницкая область - 1040 случаев / 240 прививок;
- Черкасская область - 704 случая / 1000 прививок;
- Черновицкая область - 587 случаев / 330 прививок;
- Черниговская область - 399 случаев / 440 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте такжеВылилось полтора литра крови: врач назвал новое осложнение после лечения COVID-19
Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 25 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно. Поэтому на сегодня таких планов у властей нет.
- 25 марта Минздрав обновил список зон карантина. Показатель госпитализации больных с коронавирусом в норме лишь в шести областях.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели - до 9 апреля.
- По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
- С 26 марта в Киеве ослабили карантинные ограничения в общественном транспорте. Теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Тем временем в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
- Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит следующую партию индийской вакцины от коронавируса Covishield, которой вакцинируют украинцев.