COVID-19 в Украине установил антирекорд диагнозов за все время эпидемии

Коронавирус в Украине бьет рекорды / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 18 132 жителей страны. В том числе заболели 923 ребенка и 425 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 826 человек; летальных случаев - 326; выздоровели - 7 138 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 614 707 человек;

выздоровели - 1 290 158 человек;

летальных исходов - 31 461;

проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

18 738 человек привиты против COVID-19 за сутки 25 марта 2021 в Украине.

174 325 украинцев получили прививку с начала кампании по вакцинации от коронавируса, из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 26 марта / facebook.com/maksym.stepanov.officia

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1164 случая / 1850 прививок;

Винницкая область - 848 случаев / 1150 прививок;

Волынская область - 356 случаев / 360 прививок;

Днепропетровская область - 1358 случаев / 1380 прививок;

Донецкая область - 725 случаев / 130 прививок;

Житомирская область - 891 случай / 780 прививок;

Закарпатская - 429 случаев / 510 прививок;

Запорожская область - 519 случаев / 510 прививок;

Ивано-Франковская область - 402 случая / 918 прививок;

Киевская область - 1139 случаев / 1380 прививок;

Кировоградская область - 193 случая / 630 прививок;

Луганская область - 131 случай / 280 прививок;

Львовская область - 1304 случая / 1050 прививок;

Николаевская область - 534 случая / 760 прививок;

Одесская область - 1545 случаев / 330 прививок;

Полтавская область - 669 случаев / 690 прививок;

Ровенская область - 554 случая / 670 прививок;

Сумская область - 633 случая / 1100 прививок;

Тернопольская область - 627 случаев / 820 прививок;

Харьковская область - 1204 случая / 480 прививок;

Херсонская область - 177 случаев / 950 прививок;

Хмельницкая область - 1040 случаев / 240 прививок;

Черкасская область - 704 случая / 1000 прививок;

Черновицкая область - 587 случаев / 330 прививок;

Черниговская область - 399 случаев / 440 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеВылилось полтора литра крови: врач назвал новое осложнение после лечения COVID-19

Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред: