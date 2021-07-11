"Приближается катастрофа": эксперт предупредил о мощной вспышке COVID-19 в Украине

Эксперт предупредил о вспышке коронавируса в Украине / УНИАН

В ближайшие недели в Украине может резко увеличиться число новых случаев коронавируса. Уже сейчас нужно принимать срочные меры, ускоряя вакцинацию людей из групп риска, иначе катастрофической ситуации не избежать, говорит системный аналитик Евгений Истребин.

По словам аналитика, он никогда ещё не видел подобный рост показателей заболеваемости. В Нидерландах всего за 11 дней число новых заболевших в сутки увеличилось в 19 раз, написал он на своей странице в Facebook.

"11 дней назад число случаев 538, сегодня 10283. Население страны 17 млн человек... Полностью вакцинировано 7 млн человек. И, несмотря на это, такой сумасшедший взлет. А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн", – предупреждает Истребин.

Вирус оказался слишком заразный, поэтому эксперт призвал чиновников увеличить скорость вакцинации против COVID-19, иначе больницы заполнятся уже через неделю.

"Вы –патологические идиоты, если не понимаете масштабов катастрофы, которая приближаются. Сейчас, пока осталось немного времени, надо все вакцины направить для стариков и групп риска. В противном случае через 1-2 недели больницы просто будут перегружены и придется вводить такой жесткий карантин, который только можно придумать", – говорится в сообщении.

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Ранее главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что того количества вакцин, которые у нас есть, банально не хватит для формирования коллективного иммунитета. В связи с чем украинцы должны готовиться к осенней волне заболеваемости COVID.

Подробней об осенней волне коронавируса в Украине вы можете узнать из интервью Кузина ТСН:

Отметим, что летом рост заболеваемости коронавирусом значительно снизился. Так, за минувшие сутки (на 10 июля) выявлено 507 новых инфицированных.