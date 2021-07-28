Приехал из России и Индии – "изолирован" на 2 недели: Украина резко ужесточила правила въезда

Прибывшим из РФ и Индии придется сидеть 14 дней на самоизоляции / УНИАН

В Украине приняли решение усилить ограничения при пересечении государственной границы. Теперь лицам, которые не вакцинированы и возвращаются в страну, нужно будет предоставить негативный ПЦР-тест. Въезд из России и Индии предполагает прохождение 14-дневной самоизоляции, которую нельзя будет прервать. Решение принято из-за циркуляции опасного штамма коронавируса Дельта в вышеуказанных государствах. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ходе заседания правительства в среду, 28 июля, он рассказал о том, что обязательное предъявление ПЦР-теста для лиц, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, появится уже в начале августа. А для тех, кто приезжает с территорий Индии и РФ – будет действовать обязательная 2-недельная самоизоляция, причем без возможности досрочного прерывания. Правило относится к людям, которые не сделали прививку от COVID-19.Читайте такжеТуристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах

"Особому контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из Российской Федерации и Индии. Если они провели последние семь дней до пересечения границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности досрочного ее прекращения", - уточнил Ляшко.

Что предполагают новые правила въезда в Украину

Чтобы попасть на территорию Украины иностранцам, при въезде нужно предъявить негативный ПЦР-тест и страховой полис

Граждане Украины, которые выехали из страны до вступления в силу новых правил, вернутся обратно еще по старым требованиям

Украинцы смогут свободно пересекать границу в том случае, если они сделали хотя бы одну прививку от коронавируса

При въезде из иностранных государств, кроме России и Индии, тем, кто не вакцинировался, предложат уйти на самоизоляцию сроком на 2 недели. Приложение Дій вдома будет контролировать местоположение человека уже через 72 часа после того, как оно будет установлено, если за это время человек не предоставит негативный ПЦР-тест.

Напомним, с 25 июня вступило новое правило въезда в Украину с территорий Великобритании, Индии, России и Португалии. По причине угрозы штамма коронавируса Дельта, стало обязательным прохождения ПЦР-тестирования на коронавирус при въезде на территорию украинского государства из этих стран.