Пригодятся во время новых локдаунов: украинцам рассказали о пользе ковид-сертификатов

Получить сертификаты можно с 1 июля / Reuters

С 1 июля в Украине можно будет получить ковид-сертификаты. Оказывается, они пригодятся украинцам не только для путешествий, но и для работы в случае введения локдауна.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер ТСН.

"Все вакцины, которые есть в Украине являются безопасными и я рекомендую их максимально использовать. Все еще сейчас делается - это не для того, чтобы кто-то на море поехал. Хотя это так же важно и мы также хотим пойти в отпуск. Мы это делаем не для поездок, а и чтобы использовать этот сертификат внутри страны. Для того, например, если мы осенью пойдем на локдаун, (надеюсь, что этого не будет, но мы должны думать заранее), тогда возможно позволим работать тому бизнеск, у которого все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например, спортзалу", - сказал Кучер.

Ковид-сертификат в течение месяца появится в обновленном приложении "Дия" у тех, кто получил две дозы прививки, а таких украинцев, по словам политика, уже 600 тысяч.

Также получить такой сертификат можно у семейного врача. Он будет издаваться на украинском и английском языках.

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При этом, ни о каких гарантиях о свободном пересечение границы даже при наличии сертификата чиновники не говорят, ссылаясь на то, что такие решения пограничники принимают на местах.

Напомним, Кипр снял ограничения для украинских туристов. Туристи, которые получили вакцину, одобренную ЕС или Sputnik V и Sinopharm, по прибытию на Кипр освобождаются от прохождения ПЦР-теста и карантина. Нововведения вступают в силу с 1 июля. Однако те, кто получил CoronaVac или CoviShield, под данные ослабления не попадают.

Добавим, ранее Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это распространенные туристические направления, такие как: