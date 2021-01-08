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"Приносит смерти": "слуга народа" ополчился на карантин и вакцину от COVID-19

8 января 2021, 15:31
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Введенный в Украине жесткий карантин нарушает Конституцию, подчеркнул Юрий Камельчук.

Юрий Камельчук
Юрий Камельчук / Скриншот

Народный депутат от Слуги народа Юрий Камельчук заявил, что вакцина от коронавируса содержит вредные ингредиенты.

Как написал он в своем Facebook, "принудительная вакцинация" - это способ создания "дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных", а ношение масок вредит здоровью.

"Вакцинация, к сожалению, уже приносит смерти. Препараты содержат давно известные вредные ингредиенты. Политики демонстрируют нам псевдо вакцинацию со шприцами без игл или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдо панацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку на видео? Никак. Просто поверить. Телевизор же не обманывает!" - подчеркнул нардеп.

По словам Камельчука, введенный в Украине жесткий карантин нарушает Конституцию и приведет к искам против правительства.

По его мнению локдаун - дополнительные меры безопасности перед "возможным бунтом". Он заявил, что большинство стран мира подверглись манипуляциям.

Читайте такжеИностранцы через проституток "вывозят энергию из Украины": "слуга народа" озадачил странной теорией"Карантин в мире - часть теста, как будет реагировать общество на то, что ему навязывают. А принудительная вакцинация - это способ создания дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных. Интересно, это свертывание мировой демократии и конец права на свободное передвижение?", - предположил депутат.

Камельчук при этом раскритиковал тканевые маски, ведь они "снижают приход кислорода в организм на 20%, чем увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и не защищает от вирусов, размер молекул которых меньше расстояния между нитями ткани маски".

Напомним, ранее Камельчук заявил о том, что коронавирусная болезнь является "выдумкой".

Как подчеркнул он в эфире канала Наш, это же касатеся и любой вакцины против какой-либо болезни.

коронавирус Слуга народа Юрий Камельчук вакцинация от коронавируса
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