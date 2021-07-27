"Привез из России": в Киеве от штамма Дельта скончался мужчина

Коронавирус Дельта атакует / Фото Reuters

В Киеве медики Александровской больницы не смогли спасти жизнь одному из 6 пациентов, у которых диагностировали инфицирование особо опасным штаммом COVID-19 Дельта.

Как сообщает Kyiv Media, умерший привез болезнь в Киев из России.

По словам директора Александровской больницы Людмилы Антоненко, четверо из шести больных Дельтой людей заболели именно в России. Другие инфицировались уже в Киеве.

Врачи говорят, что болезнь протекает гораздо быстрее и агрессивнее, чем во время предыдущих волн пандемии.

Как отмечают медики, у инфицированных штаммом Дельта уже на второй или третий день после госпитализации резко снижается сатурация, после чего самостоятельно дышать они уже не могут.

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Возраст больных, которые тяжело переносят болезнь, по словам медиков, очень молодой – от 30 до 40 лет.

Кроме того, врачи прогнозируют резкий всплеск заболевания после Крестного хода УПЦ МП, который прошел в Киеве.

"Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости, потому я хочу еще раз подчеркнуть, что из тестируемых больных, которые приехали из России, все они положительные на Дельту. Поэтому если это мы наблюдаем вот такой ход, то я думаю, что будет большой подъем заболеваемости", - отметила Антоненко.

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Ранее стало известно, что вслед за Киевом, индийский коронавирус Дельта добрался и до Львовской области. Состояние больных – с положительной динамикой.

Напомним, что дважды вакцинированы люди на 80% защищены от тяжелого течения COVID-19, вызванного штаммом "Дельта".