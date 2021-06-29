Минздрав: привитых индийской вакциной CoviShield украинцев должны выпускать за границу

Вакцинированные от COVID-19 могут получить Международное свидетельство о вакцинации.
На сегодняшний день в Украине было проведено 499 тысяч 720 прививок вакциной Covishield/AstraZeneca. Из них - для первой дозы было использовано 487 тысяч 185 доз, а для второй дозы - 12 тысяч 535 доз.
Как рассказали Главреду в Министерстве здравоохранения, каждый украинец, который получил две дозы вакцины против COVID-19 может получить Международное свидетельство о вакцинации.
"Оно предусмотрено Международными медико-санитарными нормами и предназначенное для пересечения границы. Получить такое свидетельство можно в своего семейного врача", - подчеркнули в Минздраве.
Кроме того, отмечается, что каждая страна сама устанавливает условия для пересечения границы для иностранцев и лиц без гражданства.
"Проверяйте эти условия на официальных сайтах стран, куда вы направляетесь. Вся актуальная информация для путешествий граждан Украины за границу - условия въезда и транзита, контакты посольств и консульств Украины за рубежом - доступна также на онлайн карте МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua", - говорится в сообщении МОЗ.
МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрою проводит переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19, добавили в Минздраве.
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Напомним, у граждан Индии, которых прививали от коронавируса вакциной CoviShield (местное название препарата от AstraZeneca), массово возникают трудности с поездками в Европейский союз.
Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал о том, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было.
По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.
Коронавирус - это...
Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.
Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.
Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.
Симптомы
Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:
- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);
- сухой кашель;
- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);
- затруднение дыхания;
- боли в области груди;
- головная боль;
- миалгия;
- общее недомогание.
Как защититься?
В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:
- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;
- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;
- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.