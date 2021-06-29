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Минздрав: привитых индийской вакциной CoviShield украинцев должны выпускать за границу

29 июня 2021, 13:41
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Вакцинированные от COVID-19 могут получить Международное свидетельство о вакцинации.

Вакцинированные от коронавируса получат сертификат
В Минздраве рассказали о вакцинации Covishield / AstraZeneca / Getty Images

На сегодняшний день в Украине было проведено 499 тысяч 720 прививок вакциной Covishield/AstraZeneca. Из них - для первой дозы было использовано 487 тысяч 185 доз, а для второй дозы - 12 тысяч 535 доз.

Как рассказали Главреду в Министерстве здравоохранения, каждый украинец, который получил две дозы вакцины против COVID-19 может получить Международное свидетельство о вакцинации.

"Оно предусмотрено Международными медико-санитарными нормами и предназначенное для пересечения границы. Получить такое свидетельство можно в своего семейного врача", - подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, отмечается, что каждая страна сама устанавливает условия для пересечения границы для иностранцев и лиц без гражданства.

"Проверяйте эти условия на официальных сайтах стран, куда вы направляетесь. Вся актуальная информация для путешествий граждан Украины за границу - условия въезда и транзита, контакты посольств и консульств Украины за рубежом - доступна также на онлайн карте МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua", - говорится в сообщении МОЗ.

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МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрою проводит переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19, добавили в Минздраве.

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Напомним, у граждан Индии, которых прививали от коронавируса вакциной CoviShield (местное название препарата от AstraZeneca), массово возникают трудности с поездками в Европейский союз.

Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал о том, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было.

По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

Минздрав Вакцина новости Украины COVID-19 вакцина от коронавируса
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