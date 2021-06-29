Минздрав: привитых индийской вакциной CoviShield украинцев должны выпускать за границу

В Минздраве рассказали о вакцинации Covishield / AstraZeneca / Getty Images

На сегодняшний день в Украине было проведено 499 тысяч 720 прививок вакциной Covishield/AstraZeneca. Из них - для первой дозы было использовано 487 тысяч 185 доз, а для второй дозы - 12 тысяч 535 доз.

Как рассказали Главреду в Министерстве здравоохранения, каждый украинец, который получил две дозы вакцины против COVID-19 может получить Международное свидетельство о вакцинации.

"Оно предусмотрено Международными медико-санитарными нормами и предназначенное для пересечения границы. Получить такое свидетельство можно в своего семейного врача", - подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, отмечается, что каждая страна сама устанавливает условия для пересечения границы для иностранцев и лиц без гражданства.

"Проверяйте эти условия на официальных сайтах стран, куда вы направляетесь. Вся актуальная информация для путешествий граждан Украины за границу - условия въезда и транзита, контакты посольств и консульств Украины за рубежом - доступна также на онлайн карте МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua", - говорится в сообщении МОЗ.

Реклама

МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрою проводит переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19, добавили в Минздраве.

Читайте такжеВ Евросоюз не пускают всех привитых вакциной Covishield: в Индии объяснили, почему

Напомним, у граждан Индии, которых прививали от коронавируса вакциной CoviShield (местное название препарата от AstraZeneca), массово возникают трудности с поездками в Европейский союз.

Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал о том, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было.

По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.