Прививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированы

В Израиле фиксируют заражение штаммом коронавируса Дельта / Фото Reuters

В Израиле фиксируют все больше людей, которые заражаются новым штаммом коронавируса Дельта.

Причем половина из тех, кто подхватил новый штамм, ранее были вакцинированы препаратом Pfizer, пишет The Wall Street Journal.

Как свидетельствуют предварительные выводы израильских медиков, около 90% новых случаев коронавируса, вероятно, были вызваны штаммом Дельта.

Причем дети до 16 лет, большинство из которых привиты, составляют около половины зараженных.

В то же время израильские медики отметили интересную особенность - пациенты, которые были привиты, но все же заразились Дельтой, легче переносят болезнь, чем невакцинированные.

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Напомним, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград заявила о том, что нахождение в течении долгого времени рядом с зараженным новым штаммом коронавируса Дельта увеличивает опасность заболевания с риском тяжелого протекания.

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Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было. По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.