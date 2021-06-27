УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Прививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированы

27 июня 2021, 23:23
Прослушать новость
Остановить

Дети до 16 лет, большинство из которых привиты, составляют около половины зараженных.

коронавирус
В Израиле фиксируют заражение штаммом коронавируса Дельта / Фото Reuters

В Израиле фиксируют все больше людей, которые заражаются новым штаммом коронавируса Дельта.

Причем половина из тех, кто подхватил новый штамм, ранее были вакцинированы препаратом Pfizer, пишет The Wall Street Journal.

Как свидетельствуют предварительные выводы израильских медиков, около 90% новых случаев коронавируса, вероятно, были вызваны штаммом Дельта.

Причем дети до 16 лет, большинство из которых привиты, составляют около половины зараженных.

В то же время израильские медики отметили интересную особенность - пациенты, которые были привиты, но все же заразились Дельтой, легче переносят болезнь, чем невакцинированные.

Реклама

Напомним, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград заявила о том, что нахождение в течении долгого времени рядом с зараженным новым штаммом коронавируса Дельта увеличивает опасность заболевания с риском тяжелого протекания.

Читайте такжеУкраинцев призвали готовиться к четвертой волне коронавируса из-за штамма Дельта

Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было. По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.

коронавирус новости новости Израиля штаммы коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Прививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированы». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всегоКалендарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Что можно и нельзя есть в жару: меню и легкие рецептыЧто можно и нельзя есть в жару: меню и легкие рецепты Лунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дниЛунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дни Анна Богдан впервые рассказал о реакции бывшего мужа на ее роман с ХолостякомАнна Богдан впервые рассказал о реакции бывшего мужа на ее роман с Холостяком "Ты не бойся, я не извращенец": СМИ выяснили подробности изнасилования школьницы на выпускном"Ты не бойся, я не извращенец": СМИ выяснили подробности изнасилования школьницы на выпускном

Последние новости

00:19

Гороскоп на сегодня 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый пост

27 июня, воскресенье
23:54

Удар стихии в июле: украинцев предупредили о мощных ливнях с "потопами" Видео

23:23

Прививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированы Видео

22:57

Выяснилось, стоит ли колоть третью дозу COVID-вакцины Видео

22:40

Врач назвала продукты, с которыми нельзя сочетать вино

Реклама
22:27

Эпидемиолог предупредила о мгновенном заражении штаммом Дельта за 5 секунд Видео

22:18

Аграрии бьют тревогу: украинцы в этом году могут остаться без сладких арбузов

21:58

Мышиный помет и гнилые овощи: журналисты показали кормежку в детсадах и школах Видео

21:46

В Москве жестоко избили белорусского комика из-за шутки о русских Видео

21:27

Сельдерей крайне опасен – кандидат наук Видео

21:26

Названы 7 ежедневных привычек, которые ускоряют ваше старение Видео

20:55

Киев захлестнул опасный TikTok-челлендж: опубликовано фото малолетних "героев" Видео

20:44

У оккупантов ОРДЛО будут забирать землю - Кабмин Видео

20:30

Microsoft хочет интегрировать Steam и Epic Games Store в свой магазин Видео

20:15

Скандальный нардеп Илья Кива поздравил с Днем молодежи в "советской" шапке Видео

20:00

Что купить на летней распродаже в Steam: самые выгодные скидки на популярные игры Видео

19:57

Илларинов перечислил ошибочные и правильные решения Зеленского Видео

19:30

"Торгуем" собственной подписью: как Украина попала в очень печальную внешнеполитическую ситуацию мнение

19:27

У Кравчука объяснили хитрый сценарий РФ с раздачей паспортов на Донбассе Видео

19:08

Возле турецкого курорта вспыхнули лесные пожары: отели в опасности

Реклама
19:06

8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 лет

19:02

Смерть молодого бегуна на Львовском полумарафоне: что известно об умершем

18:50

Как привлечь удачу на целый день: утренний ритуал везения для женщин Видео

18:47

Взрывы на военных складах в Чехии: Прага выдвинула Москве громкое обвинение Видео

18:35

Выяснилось, почему "короля поп музыки" Киркорова исключили из "черного списка"

18:25

Microsoft подробнее рассказала о поддержке Android-приложений на Windows 11 Видео

17:57

Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: какие области накроют ливни, грозы и град Видео

17:24

Скандал с утечкой средств: ПриватБанк отчитался о возврате денег, клиенты снова недовольны Видео

17:24

В CD Projekt считают, что Cyberpunk 2077 достигла удовлетворительного уровня

17:00

Гороскоп для Овна на июль-2021: перемены и хождение по лезвию бритвы

16:46

В Минспоцполитике рассказали, когда для выхода на пенсию понадобится 35 лет стажа Видео

16:46

Ошибки макияжа, которые допускает почти каждая женщина Видео

16:42

Раздача паспортов РФ на Донбассе: Киев резко ответил на наглые обвинения Москвы Видео

16:33

СБУ "помиловала" Киркорова: певец исключен из "черного списка" Минкульта

16:29

Авторы PUBG выпустили зрелищный фильм во вселенной игры Видео

15:59

Проход эсминца Defender у берегов Крыма: в Британии всплыли секретные документы Видео

15:46

Пытаются остаться через суд: бывшие топ-чиновники не хотят уезжать с шикарных дач под Киевом Видео

15:28

Без обещаний и сроков: в ФРГ осторожно ответили Зеленскому по членству в ЕС и НАТО Видео

14:57

Трагедия на Львовском полумарафоне: бегуна около часа пыталась вернуть к жизни Видео

14:30

Производители ноутбуков рассказали, какие модели получат обновление до Windows 11 Видео

Реклама
14:29

Кандидаты на замену Меркель пригрозили Кремлю остановкой Северного потока-2 Видео

14:28

Стихия "покуражилась" под Киевом: в селе прорвало дамбу, все затопило Видео

14:19

Когда в июле в Украине будет аномально жарко, и в какие дни ждать бурь: синоптик назвал даты Видео

13:21

Авторы God of War подогрели слухи о выходе PC-версии игры

12:53

Поддельная свадьба и афера с квартирой: в Одессе у британца выманили четверть миллиона долларов Видео

12:44

Много аксессуаров одновременно - огромная модная тенденция лета 2021: как их сочетать Видео

12:35

Хакеры майнят на компьютерах пользователей, играющих на пиратках – исследование Видео

12:00

За 200 метров до финиша: во время львовского полумарафона умер 23-летний бегун

11:24

Детей отправили к родственникам: молодые супруги погибли при пожаре дома  в Черниговской области

10:54

Какие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - ответ диетологов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять