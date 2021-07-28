Прививка не поможет: эксперты из США сообщили новые данные о распространении COVID-штамма Дельта

Полностью вакцинированные от коронавируса люди могут распространять индийский штамм так же легко, как и непривитые.
Даже полностью вакцинированные от COVID-19 люди могут передавать индийский штамм коронавируса, известный как Дельта, и подвергать опасности детей, людей с ослабленным иммунитетом и непривитых. К такому выводу пришли эксперты Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Директор CDC Рошель Валенски заявила, что "в отдельных случаях полностью вакцинированные люди, инфицированные этим вариантом, могут распространять вирус столь же легко, как и непривитые", передает NBC News.
Оказалось, что в редких случаях, когда полностью вакцинированный человек дает положительный результат теста на коронавирус, его нагрузка на организм аналогична нагрузке зараженного человека, который не имеет COVID-прививки. По словам Валенски, новые исследования "вызывают беспокойство" и "требуют обновления" рекомендаций.
В то же врем директор CDC отметила, что вакцины от коронавируса продолжают выполнять "исключительную работу" по защите людей от тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти.
Штамм коронавируса Дельта в Укриане - о чем ранее писал Главред:
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