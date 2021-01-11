Прививка от COVID-19 за деньги: в Минздраве назвали сроки платной вакцинации

Украинцы смогут сами покупать вакцину от коронавируса, говорят в Минздраве / Reuters

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал вероятность платной вакцинации украинцев от коронавируса.

Со временем украинцы, которые не входят в группы граждан, которым предусматривается бесплатная вакцинация, будут иметь возможность вакцинироваться вне очереди на платной основе, рассказал он в эфире Еспресо.TV.

По его словам, такая возможность может появиться после того, как появится большой объем вакцины от коронавируса.

"Это позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцам 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", - не исключил он.

Главный санврач уточнил, что это можно будет сделать не раньше, чем во втором полугодии 2021 года, ведь на сегодня все объемы вакцины от коронавируса уже выкуплены государством.

"Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации, - ред.) даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам", - добавил Ляшко.

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