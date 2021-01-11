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Прививка от COVID-19 за деньги: в Минздраве назвали сроки платной вакцинации

11 января 2021, 11:41

Виктор Ляшко рассказал, когда украинцы смогут вакцинироваться вне очереди на платной основе.

вакцина,шприц
Украинцы смогут сами покупать вакцину от коронавируса, говорят в Минздраве / Reuters

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал вероятность платной вакцинации украинцев от коронавируса.

Со временем украинцы, которые не входят в группы граждан, которым предусматривается бесплатная вакцинация, будут иметь возможность вакцинироваться вне очереди на платной основе, рассказал он в эфире Еспресо.TV.

По его словам, такая возможность может появиться после того, как появится большой объем вакцины от коронавируса.

"Это позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцам 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", - не исключил он.

Главный санврач уточнил, что это можно будет сделать не раньше, чем во втором полугодии 2021 года, ведь на сегодня все объемы вакцины от коронавируса уже выкуплены государством.

"Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации, - ред.) даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам", - добавил Ляшко.

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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:

  • Напомним, в Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
  • Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
  • Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.
  • Позднее Служба безопасности занялась расследованием ввоза в Украину ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.
  • "Группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - рассказали в СБУ.
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