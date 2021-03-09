Прививки индийской вакциной CoviShield не хотят признавать в Израиле

Те вакцины от коронавируса, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять, заявил посол.
Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для путешествий с целью туризма. Но израильская сторона пока не собирается одобрять применяемую в Украине индийскую вакцину от коронавируса CoviShield - и это проблема для украинской стороны, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Как рассказал Корнийчук в эфире телеканала Украина 24, хасиды, которые являются основными туристами в Украине, обращаются в украинское посольство и спрашивают относительно действий украинского правительства в будущем, потому что собираются посетить Умань и другие места паломничества. Их интересует, нужен ли так называемый паспорт вакцинации.
"Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины - Pfizer и Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - сказал Корнийчук.
Справка
Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается также под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украине зарегистрировали "вакцину для бедных". Речь идет о вакцине Covishield. Дело в том, что Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
- 1 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- 2 марта президент Украины Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.