Прививки индийской вакциной CoviShield не хотят признавать в Израиле / Facebook.com/IndiaInUkraine

Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для путешествий с целью туризма. Но израильская сторона пока не собирается одобрять применяемую в Украине индийскую вакцину от коронавируса CoviShield - и это проблема для украинской стороны, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Как рассказал Корнийчук в эфире телеканала Украина 24, хасиды, которые являются основными туристами в Украине, обращаются в украинское посольство и спрашивают относительно действий украинского правительства в будущем, потому что собираются посетить Умань и другие места паломничества. Их интересует, нужен ли так называемый паспорт вакцинации.

"Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины - Pfizer и Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - сказал Корнийчук.

Справка

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается также под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

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