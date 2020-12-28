Проблема решена: Украина нашла выход транспортировки вакцины от COVID-19

Виктор Ляшко рассказал, как Украина будет транспортировать и хранить вакцину от COVID-19.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса в низких температурах, как того требует производитель.
"В иммунопрофилактике до этого никогда не использовалась температура -80 градусов. Мы подняли наши национальные склады, которые есть в Минздраве, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 градусов. Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями — и к нам вышли с коммерческими предложениями. И у нас в стране, на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов", — рассказал он.
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Также главный санврач Украины рассказал, как будет происходить транспортировка и хранение вакцины.
"Здесь какая логика: вакцина прилетает на самолете, из машины на склад мы транспортируем в термоконтейнере с сухим льдом, затем перегружают в холодильники, в которых она может храниться длительное время. Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт вакцинации, и в пункте вакцинации она может храниться 5 дней при температуре +2... 8 градусов", — сказал Ляшко, передает телеканал Украины 24.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.