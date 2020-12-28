Проблема решена: Украина нашла выход транспортировки вакцины от COVID-19

Виктор Ляшко рассказал о вакцине от коронавируса / УНИАН

​Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса в низких температурах, как того требует производитель.

"В иммунопрофилактике до этого никогда не использовалась температура -80 градусов. Мы подняли наши национальные склады, которые есть в Минздраве, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 градусов. Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями — и к нам вышли с коммерческими предложениями. И у нас в стране, на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов", — рассказал он.

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Также главный санврач Украины рассказал, как будет происходить транспортировка и хранение вакцины.

"Здесь какая логика: вакцина прилетает на самолете, из машины на склад мы транспортируем в термоконтейнере с сухим льдом, затем перегружают в холодильники, в которых она может храниться длительное время. Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт вакцинации, и в пункте вакцинации она может храниться 5 дней при температуре +2... 8 градусов", — сказал Ляшко, передает телеканал Украины 24.

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