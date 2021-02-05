Продление карантина в Украине: Рубан раскрыл детали

Когда закончится карантин в Украине / УНИАН

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан прокомментировал продление карантина в Украине и рассказал, сколько будут действовать меры безопасности.

"Что такое коронавирус, мы не забудем никогда. Что касается вакцинации, это действительно победа над эпидемией, и ее необходимо проводить. Сейчас уже можно говорить о переходе на адаптивный карантин во всех регионах Украины, потому что показатели заболеваемости снизились благодаря правильно проведенному локдауну", - сказал он.

Рубан объяснил, по каким показателям оценивается эпидемическая ситуация в Украине.

"Сегодня основным критерием оценки ситуации во всех регионах является не заболеваемость, а количество госпитализаций. Сейчас оно очень высокое и составляет от 35 до 50% от первичной заболеваемости. В прошлом году этот показатель не превышал 20%. За первичной помощью, к сожалению, не обращаются, люди находятся дома на самолечении и обращаются уже при осложнениях", — сказал он.

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При этом он добавил, что об усилении карантина в Киеве и других регионах сейчас речь не идет, но карантин будут продлевать.

"Что касается усиления профилактических мер, это будет происходить до весны 2022 года", - добавил Рубан, передает телеканал Украина 24.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль 4 февраля заявил, что карантин в Украине будет продлен как минимум до 30 апреля 2020 года.

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