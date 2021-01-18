Карантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявление

Власти не планируют продлевать локдаун в Украине - Шмыгаль/ УНИАН

Кабинет министров не планирует продлевать жесткий карантин в Украине, который должен завершиться 24 января. Однако правительство намерено пролонгировать адаптивный карантинный режим на территории страны до 31 марта.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Интерфакс-Украина, если бы не был введен локдаун, то в феврале государство могло столкнуться с серьезным ухудшением противоэпидемиологической ситуации.

"Сейчас мы разрываем та цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели", - сказал глава правительства.

По его словам, на сегодняшний день у властей нет оснований для продления локдауна после 24 января. При этом, вероятнее всего, режим общенационального адаптивного карантина будет продлен до 31 марта.Читайте такжеКарантин в Украине продлится до 2023 года - СМИ

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала", - подчеркнул Шмыгаль.

Карантин в Украине