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Карантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявление

18 января 2021, 10:00

В феврале Украина могла столкнуться с критическими показателями заболеваемости COVID-19, утверждает Денис Шмыгаль.

Шмыгаль
Власти не планируют продлевать локдаун в Украине - Шмыгаль/ УНИАН

Кабинет министров не планирует продлевать жесткий карантин в Украине, который должен завершиться 24 января. Однако правительство намерено пролонгировать адаптивный карантинный режим на территории страны до 31 марта.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Интерфакс-Украина, если бы не был введен локдаун, то в феврале государство могло столкнуться с серьезным ухудшением противоэпидемиологической ситуации.

"Сейчас мы разрываем та цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели", - сказал глава правительства.

По его словам, на сегодняшний день у властей нет оснований для продления локдауна после 24 января. При этом, вероятнее всего, режим общенационального адаптивного карантина будет продлен до 31 марта.Читайте такжеКарантин в Украине продлится до 2023 года - СМИ

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала", - подчеркнул Шмыгаль.

Карантин в Украине

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