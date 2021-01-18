Карантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявление

В феврале Украина могла столкнуться с критическими показателями заболеваемости COVID-19, утверждает Денис Шмыгаль.
Кабинет министров не планирует продлевать жесткий карантин в Украине, который должен завершиться 24 января. Однако правительство намерено пролонгировать адаптивный карантинный режим на территории страны до 31 марта.
Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Интерфакс-Украина, если бы не был введен локдаун, то в феврале государство могло столкнуться с серьезным ухудшением противоэпидемиологической ситуации.
"Сейчас мы разрываем та цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели", - сказал глава правительства.
По его словам, на сегодняшний день у властей нет оснований для продления локдауна после 24 января. При этом, вероятнее всего, режим общенационального адаптивного карантина будет продлен до 31 марта.Читайте такжеКарантин в Украине продлится до 2023 года - СМИ
"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала", - подчеркнул Шмыгаль.
Карантин в Украине
- Правительство 9 декабря 2020 года приняло решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 24 января. Противоэпидемиологические меры усилены в связи с намерением не допустить начала второй волны COVID-19 на территории страны
- В Украине по причине жестких профилактических мероприятий действует ряд запретов. В частности, государство запретило работу кафе, ресторанов, учебных заведений (кроме садиков), рынков непродовольственных товаров, спортивных залов, торгово-развлекательных центров и некоторых предприятий.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 12 января не исключал продления локдауна в Украине после 24 января из-за последствий новогодних праздников и зимнего сезона гриппа.
- Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко 14 января, государство планирует выйти из режима локдауна 25 января, после чего страна вернется к режиму адаптивного карантина.