Продление локдауна в Украине: Степанов сделал заявление

Степанов назвал две причины продления жесткого карантина в Украине / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал продлить усиленный карантин в Украине после 24 января. Причиной тому он назвал массовые контакты людей на новогодние праздники и январский рост заболеваемости гриппом.

Как заявил глава Минздрава в эфире 24 канала, он выступает за продление локдауна в Украине после 24 января, так как такой шаг является наиболее оптимальным. По его словам, к этому располагает активное участие людей в мероприятиях, связанных с новогодними праздниками и сезонный рост заболевания гриппом, который приходится на январь.

"Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, который начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить", - подчеркнул Степанов.Читайте такжеСтепанов заявил, что в Украине ввели вовсе не локдаун

Карантин в Украине