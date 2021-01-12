Продление локдауна в Украине: Степанов сделал заявление

По словам Максима Степанова, последствия новогодних праздников могут отразиться на росте заболеваемости COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов призвал продлить усиленный карантин в Украине после 24 января. Причиной тому он назвал массовые контакты людей на новогодние праздники и январский рост заболеваемости гриппом.
Как заявил глава Минздрава в эфире 24 канала, он выступает за продление локдауна в Украине после 24 января, так как такой шаг является наиболее оптимальным. По его словам, к этому располагает активное участие людей в мероприятиях, связанных с новогодними праздниками и сезонный рост заболевания гриппом, который приходится на январь.
"Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, который начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить", - подчеркнул Степанов.Читайте такжеСтепанов заявил, что в Украине ввели вовсе не локдаун
Карантин в Украине
- На территории Украины с 8 по 24 января действует усиленный карантин. Решение о запуске противоэпидемиологических мер было принято Кабмином 9 декабря 2020 года в связи с планами по предотвращению начала второй волны COVID-19 в стране.
- Согласно правилам карантина, в Украине на этот период действует ряд запретов. В частности, запреты касаются работы сферы общественного питания для посетителей, посещения учебных заведений (кроме детских садов), рынков непродовольственных товаров, спортивных клубов, торгово-развлекательных центров и предприятий, деятельность которых временно приостановлена государством из-за профилактических мероприятий.
- 10 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что власти не планируют продлевать жесткий карантин в Украине. Однако если эпидемиологическая ситуация ухудшится, могут быть рассмотрены варианты пролонгации противокоронавирусных мероприятий.