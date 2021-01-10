Продление жесткого карантина: Ляшко назвал главное условие

В Минздраве не исключили решения о новом ужесточении карантина.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко оценил вероятность продления жесткого карантина в Украине после 24 января.
Как подчеркнул он в эфире канала Эспрессо, власти не планирует вводить новый локдаун.
В то же время главный санврач не исключил, что будет принято решение о новом ужесточении карантина и назвал условия.
По словам замглавы Минздрава, жесткий карантин не будут продлевать при одном условии: если не увеличится заболеваемость коронавирусом.
"Если все будет происходить так, как мы спрогнозировали, продолжения карантина не должно быть. Но этот вирус коварный… Мы не можем давать 100%-ю гарантию того, что будет так, как было спрогнозировано", - добавил Ляшко.
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Ужесточение карантина в Украине:
- В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
- В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
- Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
- Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
- Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
- Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
- Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
- Продолжит работать общественный транспорт.