Продлят до мая: сегодня Кабмин примет решение по карантину в Украине

Карантин в Украине будет продлен до 30 апреля 2021 года. Кроме того, возвращается разделение страны на зоны - зеленую, желтую, оранжевую или красную.
В среду, 17 февраля, Кабинет министров Украины планирует принять постановление о введении в стране адаптивного карантина.
Согласно документу, карантин в Украине будет продлен до 30 апреля 2021 года. Кроме того, возвращается разделение страны на зоны - зеленую, желтую, оранжевую или красную - в зависимости от уровня эпидемической опасности.
На период действия карантина на территории Украины будут продлены ограничительные противоэпидемические меры, а также будут введены дополнительные меры для отдельных регионов по результатам оценки эпидемических показателей.
Согласно документу, в случае наступления в регионе признаков "красного" уровня эпидемической опасности решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС на территории всего региона вводятся дополнительные ограничения, аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8 до 25 января 2021 года.
Планируется, что постановление Кабмина вступит в силу с 22 февраля.
Коронвирус в Украине - статистка по состоянию на 17 февраля
За минувшие сутки выявили 4286 новых случаев коронавирусной болезни.
Госпитализированы 2330 человек; летальных случаев - 147; выздоровели - 5927 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.
Всего в Украине с начала эпидемии заболели 1 280 904 человек; выздоровели - 1 128 895 человек; летальных исходов - 24 689.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На территории Украины с 8 по 24 января действовал усиленный карантин. Решение о запуске противоэпидемиологических мер было принято Кабмином 9 декабря 2020 года в связи с планами по предотвращению начала второй волны COVID-19 в стране.
- Согласно правилам карантина, в Украине на этот период действал ряд запретов.
- С 25 января, карантин в Украине смягчили - страна вернулась к адаптивному карантину. По всей территории начали действовать ограничения "оранжевой" зоны.
- В начале февраля глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что его ведомство планирует вынести на заседание Кабинета министров постановление о возобновлении адаптивного карантина в Украине.