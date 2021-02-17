Продлят до мая: сегодня Кабмин примет решение по карантину в Украине

Карантин в Украине продлят до 30 апреля / Фото Reuters

В среду, 17 февраля, Кабинет министров Украины планирует принять постановление о введении в стране адаптивного карантина.

Согласно документу, карантин в Украине будет продлен до 30 апреля 2021 года. Кроме того, возвращается разделение страны на зоны - зеленую, желтую, оранжевую или красную - в зависимости от уровня эпидемической опасности.

На период действия карантина на территории Украины будут продлены ограничительные противоэпидемические меры, а также будут введены дополнительные меры для отдельных регионов по результатам оценки эпидемических показателей.

Согласно документу, в случае наступления в регионе признаков "красного" уровня эпидемической опасности решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС на территории всего региона вводятся дополнительные ограничения, аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8 до 25 января 2021 года.

Планируется, что постановление Кабмина вступит в силу с 22 февраля.

Коронвирус в Украине - статистка по состоянию на 17 февраля

За минувшие сутки выявили 4286 новых случаев коронавирусной болезни.

Госпитализированы 2330 человек; летальных случаев - 147; выздоровели - 5927 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

Всего в Украине с начала эпидемии заболели 1 280 904 человек; выздоровели - 1 128 895 человек; летальных исходов - 24 689.

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