Профилактика коронавируса: врач раскрыл важные факты

Профилактика заболевания зависит от того, сколько человеку лет, отметил медик.
Педиатр, кандидат медицинских наук Антон Асонов сообщил, что для профилактики коронавируса COVID-19 согласно американскому протоколу пациентам рекомендуют принимать от 1 до 4 тысяч единиц витамина D.
Профилактика COVID-19 привязана к возрасту – чем старше человек, тем большая доза витамина ему нужна, рассказал врач в эфире программы Сніданок з 1+1.
Собеседник добавил, что отдает предпочтение одной форме витамина D.
"...в своей практике я предпочитаю жирорастворимую форму. По одним данным, они все же лучше усваиваются... не спешите выбрасывать все другие формы, они тоже имеют право на жизнь", – поделился медик.
- Ранее американские ученые пришли к выводу, что у людей, которые имеют дефицит витамина D, больше шансов заболеть коронавирусом.
- Врач Юлия Поворознюк говорила, что этот витамин можно принимать только после анализа, чтобы знать его уровень в организме.
- Медик предупредила, что витамин D несет скрытую угрозу для организма людей, которым более 40 лет, – если принимать большие дозы без витамина К2, то в почках, в легких и в сердечной мышце может откладываться кальций.
Автор: Екатерина Присяжнюк