Профилактика коронавируса: врач раскрыл важные факты

Для профилактики COVID-19 используют разные дозы витамина D, сообщил Антон Асонов / Скриншот

Педиатр, кандидат медицинских наук Антон Асонов сообщил, что для профилактики коронавируса COVID-19 согласно американскому протоколу пациентам рекомендуют принимать от 1 до 4 тысяч единиц витамина D.

Профилактика COVID-19 привязана к возрасту – чем старше человек, тем большая доза витамина ему нужна, рассказал врач в эфире программы Сніданок з 1+1.

Собеседник добавил, что отдает предпочтение одной форме витамина D.

"...в своей практике я предпочитаю жирорастворимую форму. По одним данным, они все же лучше усваиваются... не спешите выбрасывать все другие формы, они тоже имеют право на жизнь", – поделился медик.