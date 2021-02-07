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Происхождение COVID-19: ВОЗ получила важные улики из Уханя

7 февраля 2021, 16:27

Ученые на основе образцов обнаружили новые следы SARS-CoV-2.

коронавирус
Ученые изучают версии происхождения коронавируса / Reuters

Изучающие природу происхождения коронавируса специалисты из миссии Всемирной организации здравоохранения, работающие в китайском Ухане, во время обследования рынка морепродуктов обнаружили "важные улики".

Этот рынок закрыли сразу после выявления случаев заражения, однако доказательства произошедшего, как утверждает зоолог, остались, пишет Bloomberg и уточняет, что люди ушли в спешке, однако оставили оборудование и доказательства того, что происходило.

Уточняется, что ранее китайские ученые ранее также взяли образцы на рынке и определили места, где были обнаружены следы SARS-CoV-2.

На основе новых данных эксперты ВОЗ утверждают, что до появления сильно заболевших были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель.

Ученые теперь пытаются установить, сколько было таких других заболевших и когда это началось.

По их словам, появились новые реальные подсказки о происхождении и распространении коронавируса и всоре можно будет получить объяснение.

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