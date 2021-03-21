Производитель вакцины Pfizer спрогнозировал окончание локдаунов / Reuters

Генеральный директор немецкой компании-производителя вакцин от коронавируса BioNTech Угур Шахин заявил, что к концу лета во многих странах Европы и в США не нужно будет сохранять локдаун. Однако ограничительные меры останутся.

"Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не потребуется локдаун", - заявил Шахин, сообщает издание Welt am Sonntag.

При этом он отметил, что человечество сможет восстановить "контроль над ситуацией" еще как минимум через год.

Справка

Вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.

21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.

31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.

Пандемия коронавируса – о чем сообщалось ранее: