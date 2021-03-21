Производитель вакцины Pfizer спрогнозировал окончание локдаунов

Человечество сможет восстановить "контроль над ситуацией" еще как минимум через год, убежден Угур Шахин.
Генеральный директор немецкой компании-производителя вакцин от коронавируса BioNTech Угур Шахин заявил, что к концу лета во многих странах Европы и в США не нужно будет сохранять локдаун. Однако ограничительные меры останутся.
"Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не потребуется локдаун", - заявил Шахин, сообщает издание Welt am Sonntag.
При этом он отметил, что человечество сможет восстановить "контроль над ситуацией" еще как минимум через год.
Справка
Вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.
Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.
21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.
31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.
Пандемия коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Пандемия коронавируса закончится в начале следующего, 2022 года, сказал руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
- Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о том, что в мире делается недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии коронавируса. Он отметил, что необходимо наращивать производство вакцин, разворачивая дополнительное производство в таких странах как Индия.
- Bloomberg высчитал, что при сегодняшних темпах вакцинации от коронавируса мир вернется к нормальной жизни не ранее чем через семь лет – когда будет привито 75% населения Земли.