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Проник уже в 74 страны: эксперты прогнозируют массовое наступление индийского штамма COVID-19

15 июня 2021, 07:57
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Согласно исследованиям ученых, новый штамм коронавируса под названием Delta передается быстрее предшественников, а также тяжелее переносится.

Индийский штамм
Индийский штамм / Reuters

Индийский штамм коронавируса вызывает более серьезные симптомы − в частности боль в животе и в суставах, тошноту, рвоту, а также потерю аппетита и слуха. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Впервые обнаруженный в Индии штамм COVID-19 (он получил кодовое имя Delta) зафиксировали уже в 74 странах. Этот вариант коронавируса продолжает быстро распространяться, а эксперты опасаются, что он может стать доминирующим во всем мире.

Также отмечается, что вспышки Delta подтверждены уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Согласно исследованиям ученых, новый штамм передается быстрее предшественников, а также тяжелее переносится.

В США, по словам бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотта Готлиба, случаи Delta удваиваются примерно каждые две недели и подтверждаются в 10% всех новых больных. Между тем в Великобритании с этим вариантом связывают более 90% новых заражений.

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Напомним, ранее, в конце апреля 2021 года Индию накрыл "коронавирусный апокалипсис" – на протяжении четырех суток находили свыше 330 тысяч новых заболевших – это были мировые антирекорды. Ежедневно умирали более 2 тысяч инфицированных, крематории едва успевали сжигать тела.

Позже СМИ узнали, что в стране у десятков людей, которые перебороли коронавирус, нашли "черный грибок".

Индийский COVID-19 уже обнаружили на американской территории и в ряде европейских стран, в частности, в Великобритании, в Чехии и в Польше.

новости Индии штаммы коронавируса
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