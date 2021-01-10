"Просто скотство": в Слуге народа жестко разнесли усиление карантина

Малый бизнес в последние месяцы работает либо в ноль, либо в минус, подчеркнул Алексей Леонов.
Народный депутат от Слуги народа Алексей Леонов раскритиковал ужесточение карантинных ограничений в Украине.
В своем Facebook он возмутился тому, что власти разрешили деятельность курортов, но запретили работать малому бизнесу.
"Просто скотство по отношению к бизнесу", - пишет нардеп.
По его словам, бизнес в последние месяцы работает либо в ноль, либо в минус.
"О каком карантине речь?! Во Львове закрыты рестораны, но работают ярмарки, Буковель заполнена туристами, Рестораны все работают в обычном режиме … Какой позор, что же мы делаем", - добавил Леонов.
Напомним, ранее народный депутат от Слуги народа Алекснадр Дубинский прокомментировал ситуацию вокруг ужесточения в Украине карантинных ограничений.
В своем Facebook он обвинил часть своих коллег по фракции в трусости и раскаритиковал шаги правительства по локдауну.
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Ужесточение карантина в Украине:
- В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
- В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
- Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
- Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
- Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
- Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
- Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
- Продолжит работать общественный транспорт.