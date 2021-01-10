"Просто скотство": в Слуге народа жестко разнесли усиление карантина

В Слуге народа раскритиковали ужесточение карантина / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Алексей Леонов раскритиковал ужесточение карантинных ограничений в Украине.

В своем Facebook он возмутился тому, что власти разрешили деятельность курортов, но запретили работать малому бизнесу.

"Просто скотство по отношению к бизнесу", - пишет нардеп.

По его словам, бизнес в последние месяцы работает либо в ноль, либо в минус.

"О каком карантине речь?! Во Львове закрыты рестораны, но работают ярмарки, Буковель заполнена туристами, Рестораны все работают в обычном режиме … Какой позор, что же мы делаем", - добавил Леонов.

Напомним, ранее народный депутат от Слуги народа Алекснадр Дубинский прокомментировал ситуацию вокруг ужесточения в Украине карантинных ограничений.

В своем Facebook он обвинил часть своих коллег по фракции в трусости и раскаритиковал шаги правительства по локдауну.

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Ужесточение карантина в Украине: