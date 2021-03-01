Провальный старт вакцинации от СOVID-19: стало известно, сколько украинцев получили прививку

В Минздраве отчитались, сколько украинцев уже получили прививку от COVID-19 / Reuters

В рамках кампании по вакцинации от коронавируса в Украине в течение пяти дней - с 24-го по 28 февраля - прививку от COVID-19 получили более трех тысяч человек. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения и заверили, что в ближайшее время вакцинация ускорится.

Как рассказал на брифинге 1 марта заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, вакцинация происходит каскадным способом.

"В ближайшей перспективе следует ожидать, что количество провакцинированных существенно начнет увеличиваться. Это нормальный процесс, сейчас он только запущен – и там есть свои процедуры, как это должно происходить", - отметил он.

Кучер добавил, что Минздрав делает все, чтобы вакцинация против коронавируса в Украине происходила максимально быстро и качественно. По его словам, прививки украинцам делают только безопасными вакцинами, которые рекомендовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"К сожалению, программа вакцинации сопровождается большим количеством фейков, откровенных манипуляций, недостоверной информации, в том числе и по качеству вакцины, ее эффективности, надежности и тому подобное. Вижу, что происходит в Facebook-сообществах, какие там комментарии, мемы. У нас каждый второй стал экспертом по вакцинации и разработке вакцин... Но в таких важных вопросах нужно ориентироваться на мнение специалистов", – заявил Кучер.

Он добавил, что украинцы имеют возможность получить информацию о препаратах для прививки против COVID-19 из надежных источников, которыми являются:

сайт Министерства здравоохранения;

официальные страницы в Facebook Минздрава, министра Максима Степанова и его заместителей.

"Там есть вся актуальная, достоверная информация по этому поводу. Если вам нужно дополнительно что-то узнать, вы можете найти это на наших ресурсах. Мы максимально откровенно говорим о том, как идет кампания вакцинации", – отметил Кучер.

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Тем временем вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила о необходимости заслушать министра здравоохранения Максима Степанова относительно вакцинации в Украине.

По ее словам, Степанов должен ответить по поводу эффективности привезенной вакцины.

"Закупалась ли вакцина напрямую или через посредников. Министр должен озвучить, какая доказанная эффективность этой вакцины в процентах... Но такими темпами, как дальше она проходит (вакцинация - ред.), мне кажется, если не изменить реальное состояние вакцинации, она будет полностью провалена", - сказала нардеп в ходе заседания согласительного совета парламента.

Первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко отметил, что политсила также настаивает на заслушивании Степанова на часе вопросов к правительству.

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