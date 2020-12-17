Пульмонолог рассказал, при каких обстоятельствах пациент умрет от COVID-19

У врачей есть более конкретный способ определить, кто с большей вероятностью умрет во время госпитализации / Reuters

То, как коронавирус влияет на организм, сильно различается от человека к человеку.

Известный факт, что мужчины старшего возраста, курильщики, со второй группой крови и сопутствующими заболеваниями находятся в группе риска. И именно эти факторы могут привести у пациента с COVID к более тяжелым последствиям, сообщает Men`s Health.

Но теперь у врачей есть более конкретный способ определить, кто с большей вероятностью умрет во время госпитализации, на основе анализа крови пациентов, который дает некоторое представление о вероятности того, что у кого-то разовьется цитокиновый шторм (серьезная чрезмерная реакция иммунной системы).

Специалист по легочной медицине и реанимации доктор Майк Хансен цитирует недавнее исследование, в котором определен ряд критериев цитокинового шторма, включая воспаление, которое можно увидеть в легких, уровень ферритина более 250 нг/мл, уровень CRP (C-реактивный белок) более 4,6 мг/дл и уровень альбумина менее 2,87 г/дл или лимфоцитов менее 10,2 процента, или абсолютное количество нейтрофилов более 11.

Пациенты, которые соответствовали всем критериям, как правило, находились в больнице в среднем 15 дней, по сравнению с 6 днями у пациентов, которые не показывали те же критерии. У пациентов с этими критериями цитокинового шторма вероятность смерти была в 4 раза выше.

"Большинство пациентов, которые соответствовали критериям цитокинового шторма, сделали эти анализы во время госпитализации или вскоре после нее, и это говорит о раннем и быстром прогрессировании у этих пациентов", - говорит Хансен.

"Таким образом, основываясь на этих конкретных лабораторных параметрах, врачи могут предсказать, какие пациенты, вероятно, умрут от COVID-19. И я действительно считаю, что это исследование коррелирует с тем, что я видел на собственном опыте работы с госпитализированными пациентами с COVID ".

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